Генерал Павловский сразу после освобождения из-под стражи поблагодарил Порошенко

Пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко встретился с Игорем Паловским и его женой сразу после освобождения боевого генерала из-под стражи. Генерала также встретили руководитель штаба "ЕС" Александр Турчинов, народные депутаты Ирина Геращенко и Ростислав Павленко, встреча получилась очень эмоциональной.

"Для меня, для всей нашей команды сегодня это огромный праздник. Это небольшой шаг к восстановлению справедливости. Это очень нехорошо, когда украинские герои, которые с первых дней войны, и имея за спиной 38 календарей, которых боятся враги, против которых Путин нарушает Уголовные дела, которые держали оборону, сегодня оказались незащищенными от произвола власти, целью которой является только политические преследования", – говорит Петр Порошенко.

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"Конечно, мы не могли остаться в стороне. Я очень обрадовался, когда "Справа громад" как общественная организация, "Братья по оружию" как ветеранская организация, "Европейская Солидарность" и наша фракция как политическая организация – не остались безучастными все. Несколько дней назад Александр Валентинович подходит ко мне и говорит: "я хочу, чтобы вы знали, я перечислил 100 тысяч на генерала Павловского". Почти 6300 украинцев, кто сколько мог, – как в библейской притче вдова, которая дает лепту, мельчайшую монету, но стоит она больше, чем горы золота", – отмечает пятый Президент.

Александр Турчинов поблагодарил супругу генерала Ольгу Павловскую за мужество и выдержку в течение этих тяжелых месяцев.

"Ей надо дать звание Героя. Она настолько боролась за вас. Настолько она стойко все это переносила. Это вызывает огромное уважение. И я убежден, что вы чувствовали. Не только поддержку своих друзей, но в первую очередь вашей жены. Я помню. Мариуполь. 14 год когда действительно угроза над страной была смертельной. Вы тогда возглавляли оборону. И мы тогда отразили все наступления. Переломали ситуацию. Тогда было сложнее. А сейчас, я думаю, все станет на свои места. И победа будет за нами", – сказал Турчинов.

Генерал Павловский поблагодарил Порошенко и всех небезразличных украинцев за поддержку.

"Самое главное в этой ситуации – это поддержка. Поддержка боевых собратьев, друзей, руководства, которое, я считаю, к тому времени выдержало наибольшее нашествие. Как Российской Федерации, так и экономический кризис. Никто из них не поймет сегодня, как отстраивались вновь сложившиеся бригады. Де-факто из руин подняли Вооруженные силы. Подняли одну из составляющих сектора безопасности и обороны – это оборонно-промышленный комплекс и работали, не было сорвано ни одного ДОЗа за те годы, начиная с 2014, и за те копейки, которые были на то время в бюджете нашего государства", – вспоминает генерал Павловский.

"Руководство государства – и вы лично, и Александр Валентинович, брали на себя ответственность, и поэтому у нас появилось к тому времени 264 образца вооружения и техники, которые мы приняли новейших. А они сегодня не могут их поставить на серию. Это просто бессмысленность, бестолковость и необученность", – возмущается генерал.

"Нужно быть патриотом Украины прежде всего. Тогда оно получится. Я очень благодарен собратьям. Благодарен политической силе "Европейская Солидарность". Я не хочу говорить, что это партия. Я хочу сказать, что это – сила. Потому что мы все равно победим. Мы победим этот позор, который они пишут в своих подозрениях. Позорно, бестолково писать на людей, для того, чтобы подорвать авторитет. Это мозгов просто не нужно иметь", – убежден Игорь Павловский.

"У них это и не получилось. Потому что сегодня о вас знает вся страна весь мир и в вашу защиту поднялись простые люди. И это очень ценно. Нам не повезло с действующей властью. Нам не повезло с соседом Путиным. Но нам точно повезло с народом. И в этой ситуации я хочу сказать, что все равно правда с нами, Господь Бог с нами и украинский народ, который невозможно победить", – отметил Петр Порошенко.

"Ибо есть две дороги. Один путь – это давать ответный огонь. Одна дорога, это когда ты ищешь в глазах врага страх. А страх потому, что ты силен. И весь мир с тобой. Это путь наш с вами. А есть другой путь. Это когда ты на коленях ищешь в глазах Путина мир. Когда ты запрещаешь стрелять в ответ. Когда ты делаешь все возможное для того, чтобы ему понравиться. И это дорога прекращения существования государства. Я горжусь тем, что мы с вами сделали, перестраивая Вооруженные силы. И я хочу сказать, что ваш талант, ваш патриотизм, ваш профессионализм точно нужен Украине ", – убежден Порошенко.

"Вы знаете, уже поздно бояться. Сейчас ломать через колено украинский народ, а тем более тех людей, которые клали свою жизнь, это невозможно", – убежден генерал Павловский.

Как известно, необходимые для освобождения генерала Павловского 18 млн грн собрали Фонд Порошенко вместе с ОО "Солідарна справа громад". 2 млн 100 тыс. гривен собрали неравнодушные украинцы благодаря акции в соцсетях. Более 6 тысяч человек внесли от 10 до сотен тысяч гривен. 15 млн. 900 тыс. грн внес Фонд семьи Петра Порошенко.

В августе 2021 года суд арестовал генерала Павловского с правом залога почти в 500 млн грн. Защита назвала меру пресечения Павловскому политическим решением, а сумму залога расценивают как пытки. Адвокаты подали жалобу в ЕСПЧ. Впоследствии суд снизил залог до 18 млн.

Генерал Павловский в 2014 году участвовал в обороне Мариуполя, возглавлял сектор "М". За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге во время российско-украинской войны награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.