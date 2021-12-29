'ГарПок' и Кабмин должны 30 декабря произвести выплату 3 млрд гривен производителям ВИЭ, – депутаты

Госпредприятие "Гарантированный покупатель" и Кабинет министров Украины должны обеспечить выплату 3 млрд грн задолженности предприятиям "зеленой" энергетики именно 30 декабря, чтобы успеть выполнить собственные обязательства по "зеленому" меморандуму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение депутатского межфракционного объединения "Чистая энергия – здоровая окружающая среда".

"Завтра последний день, когда правительство выполнит или сорвет выполнение "зеленого" меморандума. Согласно обязательствам, Кабмин должен обеспечить выплату накопленных долгов до конца текущего года", – говорится в сообщении.

Как отмечается, львиная доля долгов выплачена. Однако на счетах "Гарантированного покупателя" остается 3 млрд. грн., которые еще нужно заплатить производителям "зеленой" электроэнергии.

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МФО "Чистая энергия - здоровая окружающая среда" рассчитывает на здравый смысл правительства и руководства ГП "Гарантированный покупатель" относительно выплаты устаревших долгов. Ведь только стабильность в секторе "зеленой" энергетики может обеспечить развитие и энергонезависимость государства.

Напомним, глава рабочей группы ВСК, нардеп, экс-председатель СБУ Валентин Наливайченко сообщил, что рабочая группа Временной следственной комиссии Верховной рады по вопросам кризиса в энергетике установила конфликт интересов и факты возможной коррупции в действиях и.о. руководителя государственного предприятия "Гарантированный покупатель" Андрея Пилипенко.

Наливайченко сообщил, что по результатам предварительной проверки декларации этого топ-чиновника он готовит обращение к НАБУ с требованием открыть производство по факту злоупотребления служебным положением в личных интересах руководителя государственного предприятия.

По информации ВСК, руководитель госпредприятия задекларировал действующие солнечные электростанции, находящиеся на этапе строительства станции, а также трейдеров электроэнергией.