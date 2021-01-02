Фонд Порошенко приобрел для Украины еще 20 кислородных концентраторов

20 кислородных концентраторов производства США, приобретенные Фондом Порошенко совместно с волонтерами, прибыли в Украину и в ближайшее время будут переданы в медицинские учреждения. Об этом пятый Президент, лидер "Евроейськой Солидарности" сообщил в интервью на телеканале "Прямой". Порошенко также отметил, что в целом с начала эпидемии коронавируса на помощь больницам и людям с уязвимых групп было потрачено более 150 млн гривен.

"Я приехал к вам с приятного события. Поступило еще 20 американских высокотехнологичных кислородных концентраторов. Представители фонда поехали их растамаживать", – отметил Порошенко.

Как известно, в общем Фонд Порошенко смог привезти из-за границы сотню кислородных концентраторов, которые позволяют подключить одновременно по два пациента.

"И это очень важно. Представьте себе, что 200 человек одновременно будут иметь доступ к кислороду в больницах", – говорит Порошенко.

Он также отметил, что Фонд и активисты ОО "Справа громад" в течение года подключались на тех участках, где больше всего была нужна помощь.

"Когда врачей оставили без средств защиты – мы тогда завозили уникальные технологические защитные костюмы для того, чтобы хотя бы первую волну остановить, дать медицинским работникам соответствующую защиту. Это были и очки, и пульсоксиметры. Это были и отремонтированные десятки аппаратов искусственной вентиляции легких, и цифровые рентгеновские аппараты для быстрой диагностики ", – отметил пятый Президент.

"Мой благотворительный Фонд потратил вместе с компаниями более 150 000 000 гривен", – сообщил Порошенко.

Он также отметил, что благотворители не всюду могут подставлять плечо, в частности, в вопросе поставок вакцин такой возможности нет. Поскольку мировые производители работают только с органами официальной власти, то именно правительству Зеленского необходимо немедленно позаботиться о вакцинации людей. "У вас есть время сейчас. Время есть полтора-два месяца – и вы это подготовить", – подчеркнул Порошенко.

С начала пандемии коронавируса Фонд Порошенко, компания Рошен и волонтеры передали медучреждениям более 157 тыс. защитных костюмов, 10 тыс антивирусных очков, более 50 тыс. высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку и ремонт более 50 аппаратов ИВЛ. Помощь получили около 200 больниц.

Более 50 тыс. продуктовых наборов получили люди с уязвимых категорий.

Сейчас Фонд Порошенко и ОО "Справа Громад" занимаются закупкой кислородного оборудования для больных COVID-19. Аппараты уже поступили в больницы и военные госпитали в Донецкой области, Буковины, Прикарпатья, Тернопольской, в Запорожской, Ровенской, Львовской, Киевской и других областях Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности", Петр Порошенко призвал жестко регулировать цены на тесты и вакцины от коронавируса.