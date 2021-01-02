Фонд Порошенко приобрел для Украины еще 20 кислородных концентраторов

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Политика
266
Фонд Порошенко приобрел для Украины еще 20 кислородных концентраторов

20 кислородных концентраторов производства США, приобретенные Фондом Порошенко совместно с волонтерами, прибыли в Украину и в ближайшее время будут переданы в медицинские учреждения. Об этом пятый Президент, лидер "Евроейськой Солидарности" сообщил в интервью на телеканале "Прямой". Порошенко также отметил, что в целом с начала эпидемии коронавируса на помощь больницам и людям с уязвимых групп было потрачено более 150 млн гривен.

"Я приехал к вам с приятного события. Поступило еще 20 американских высокотехнологичных кислородных концентраторов. Представители фонда поехали их растамаживать", – отметил Порошенко.

Как известно, в общем Фонд Порошенко смог привезти из-за границы сотню кислородных концентраторов, которые позволяют подключить одновременно по два пациента.

"И это очень важно. Представьте себе, что 200 человек одновременно будут иметь доступ к кислороду в больницах", – говорит Порошенко.

Он также отметил, что Фонд и активисты ОО "Справа громад" в течение года подключались на тех участках, где больше всего была нужна помощь.

Фонд Порошенко приобрел для Украины еще 20 кислородных концентраторов

"Когда врачей оставили без средств защиты – мы тогда завозили уникальные технологические защитные костюмы для того, чтобы хотя бы первую волну остановить, дать медицинским работникам соответствующую защиту. Это были и очки, и пульсоксиметры. Это были и отремонтированные десятки аппаратов искусственной вентиляции легких, и цифровые рентгеновские аппараты для быстрой диагностики ", – отметил пятый Президент.

Фонд Порошенко приобрел для Украины еще 20 кислородных концентраторов

"Мой благотворительный Фонд потратил вместе с компаниями более 150 000 000 гривен", – сообщил Порошенко.

Он также отметил, что благотворители не всюду могут подставлять плечо, в частности, в вопросе поставок вакцин такой возможности нет. Поскольку мировые производители работают только с органами официальной власти, то именно правительству Зеленского необходимо немедленно позаботиться о вакцинации людей. "У вас есть время сейчас. Время есть полтора-два месяца – и вы это подготовить", – подчеркнул Порошенко.

Фонд Порошенко приобрел для Украины еще 20 кислородных концентраторов

С начала пандемии коронавируса Фонд Порошенко, компания Рошен и волонтеры передали медучреждениям более 157 тыс. защитных костюмов, 10 тыс антивирусных очков, более 50 тыс. высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку и ремонт более 50 аппаратов ИВЛ. Помощь получили около 200 больниц.

Фонд Порошенко приобрел для Украины еще 20 кислородных концентраторов

Более 50 тыс. продуктовых наборов получили люди с уязвимых категорий.

Сейчас Фонд Порошенко и ОО "Справа Громад" занимаются закупкой кислородного оборудования для больных COVID-19. Аппараты уже поступили в больницы и военные госпитали в Донецкой области, Буковины, Прикарпатья, Тернопольской, в Запорожской, Ровенской, Львовской, Киевской и других областях Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности", Петр Порошенко призвал жестко регулировать цены на тесты и вакцины от коронавируса.

УкраинаКоронавирусПартия "Европейская солидарность"Петр Порошенко