Фейгин о слухах о подготовке Путиным преемника: никуда он не уйдет, это игра, рассчитанная на публику

Российский правозащитник Марк Фейгин считает, что ждать отставки Владимира Путина – смысла нет. А все его заявления или заявления его ближайшего окружения о возможном уходе политического лидера "на покой" не более чем игра на публику.

Слухи о возможной отставке российского президента прокомментировал в программе "Сегодня День" на телеканале Украина 24 российский политический и общественный деятель, юрист, правозащитник Марк Фейгин. Он отметил, что уйти из политики Владимир Путин мог еще в 2008 году, однако не сделал этого, поскольку покидать политику он не желает, считает эксперт.

Фейгин напомнил, что так же поступал Сталин, который на 17-м съезду ВКП(б) заявил, что уйдет и уступит место Кирову. После чего начались репрессии.

Видео дня

"Это игра, рассчитанная на то, чтобы, с одной стороны, выявить всякого рода сумасшедших, которые начнут активничать, и перестрелять их. С другой стороны, это вечное "Я уйду, а с кем вы останетесь"", – сказал Фейгин.

Он же не исключил, что после возможного присоединения Беларуси к России, Путин может остаться на должности так званого союзного президента, что не будет противоречить российским законам. Заняв такую должность, нынешний глава Кремля, по факту сможет остаться тем, кем является и теперь, считает общественный деятель.

Фейгин отметил, что на самом деле, Путин желал бы жить вечно и акцентировал, что одна из дочерей российского президента возглавляет биомедицинский центр в Ленинградской области, близко к его родине, который занимается экспериментами по выращиванию органов, клонированию.

"Мы имеем дело с параноиком, который верит, что его миссия исключительна", – сказал он.

Известно, что ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что глава Кремля "в нужное время сможет высказать свои предпочтения о том, каким будет его преемник".

Известно, что Владимир Путин избирался президентом в 2000-м, 2004-м, 2012-м и 2018 годах. После "обнуления" его президентских сроков он сможет баллотироваться на кресло президента в 2024-м и 2030 годах.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист Виталий Портников заявил, что Путин до сих пор мыслит "в пределах пространства СССР".