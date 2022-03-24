Статья в The Wall Street Journal об отложенных санкциях против одного из ведущих российских олигархов Романа Абрамовича - не только доказательство непонимания Западом (и Украиной) того, как функционирует симбиоз власти и бизнеса в России, но и очевидный индикатор: в Кремле, при всем напускном равнодушии, боятся западных санкций и делают все возможное, чтобы их обойти.

История с "посредничеством" Абрамовича в переговорах выглядит чистым блефом - даже если предположить, что о таком участии его просила украинская сторона и Владимир Зеленский был заинтересован в неприменении санкций к российскому олигарху. Абрамович никак не может повлиять на Путина - от слова вообще. Зато Путин вполне может повлиять на Абрамовича - рычаги для этого у российского правителя есть, и по мере усиления западной санкционной удавки их становится все больше. К тому же Путин может быть заинтересован в том, чтобы Абрамович сохранил хотя бы часть своих авуаров. Ведь именно Абрамовича с легкой руки Бориса Березовского еще с начала тысячелетия считают главным "кассиром" вначале ельцинской семьи, а затем и самого Путина.

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Комедия с "посредничеством" в фактически несуществующих переговорах - российские их участники просто тянут время, чтобы дать правителю возможность собрать новые силы взамен разгромленных - может быть нужна Путину, чтобы дать Абрамовичу дополнительное время на перепрятывание своих (и не только своих) сбережений в более надежных местах, чем Штаты.

Одна из версий участия Абрамовича в переговорах гласит, что олигарха попросили из Киева - при посредничестве украинского, а затем и российского продюсера Александра Роднянского, теперь тоже превратившегося в нежелательную персону в России. Но я вполне допускаю, что обращение к Роднянскому и его посредничество - просто "легализация" желания самого Абрамовича изобразить из себя миротворца, чтобы уйти от санкций.

И это дает нам ответ на вопрос: а почему же именно Абрамович оказался тем олигархом, который не побоялся открыто участвовать в миротворческих усилиях, в то время как даже такие некогда всесильные бизнесмены, как Фридман или Дерипаска, просто инфантильно восклицают "миру - мир", как на пионерской линейке своего нищего детства.

Собственно, когда-то я уже об этом писал, в годы расправы над ЮКОСом. Тогда одна из моих статей была озаглавлена "Фамилия Путина - Абрамович" - она была посвящена совпадению интересов олигарха и президента в преследовании Михаила Ходорковского и уничтожении его компании.

Сейчас я могу повторить этот же тезис уже на новом этапе российской деградации. Абрамович играет в миротворца именно потому, что в Кремле заинтересованы в сбережении именно его денег. Потому что именно бизнес Абрамовича исторически более связан с Кремлем, чем бизнес всех остальных олигархов ельцинского призыва - и более масштабен и разветвлен, чем бизнес путинских дружков из кооператива "Озеро" и прочих неприличных мест. И если уж кого-то необходимо срочно, не сообразуясь с приличиями, спасать - так это Абрамовича. Потому что он Путин и есть.