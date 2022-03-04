Европейские страны упростили процедуру перевозки гуманитарной помощи в Украину

Ряд европейских стран упростили проезд перевозчиков гуманитарной помощи и медикаментов в Украину. Для оперативной доставки грузов Польша, Литва, Латвия, Словакия, Германия и Венгрия уже упразднили необходимость оформления разрешений на международные грузовые перевозки.

Об этом сообщило Министерство инфраструктуры Украины.

Теперь через Литву, Латвию и Словакию будут доставлять гумдопомощь без необходимости подачи информации о перевозчике и транспортном средстве. Для пересечения границы с Германией украинским перевозчикам нужно лишь предоставить номер транспортного средства.

Для перевозок с Венгрией необходимо разместить хорошо видимое объявление с надписью "Humanitarian Aid for Ukraine" и рисунок креста красного цвета.

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Также нужно иметь заполненную на украинском/английском языке Декларацию о перечне товаров, признаваемых гуманитарной помощью, и сопроводительное письмо от организации на английском языке, которая направляет гуманитарный груз в Украину. В нем должна содержаться информация о получателе, регистрационном номере автомобиля, дате отправки, характере и объеме груза.

Плата за проезд по венгерским дорогам и требование регистрации в электронной системе BIREG отменены.

Для осуществления транспортировок из Польши следует заранее заполнить форму. Использование всех польских дорог для перевозчиков гуманитарных грузов бесплатно. Также отменена плата за проезд железнодорожным транспортом для украинцев, вынужденных покинуть родную страну из-за военного вторжения россии.

“Благодарим наших европейских партнеров за оказанную поддержку. Министерство инфраструктуры Украины продолжает работу с иностранными партнерами для того, чтобы максимально ускорить и упросить процесс перевозки гуманитарных грузов в крайне сложный для Украины период”, - отмечают в Министерстве инфраструктуры Украины.