'Европейская солидарность' требует привлечения международных экспертов к отбору судей КСУ – Порошенко

Партия "Европейская Солидарность", как государственная оппозиция поддержала поправки в закон о НАБУ. Вместе с тем политсила требует от власти привлечения международных экспертов к отбору судей КСУ и прекратить блокаду конкурса в САП.

Об этом сообщил лидер партии, пятый президент Петр Порошенко в Facebook.

"Мы считаем, что участие авторитетных международных экспертов в конкурсной комиссии по избранию директора НАБУ станет дополнительной гарантией независимости этого института, которую мы в свое время гарантировали НАБУ. Эффективность именно такого принципа формирования конкурсных комиссий наша команда доказала на безупречном примере формирования Высшего антикоррупционного суда", – напомнил Порошенко.

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"Именно поэтому мы настаиваем на принятии нашего законопроекту по привлечению международных экспертов и к подбору судей Конституционного суда", – отмечает лидер партии.

"Мы также требуем от власти прекратить блокаду конкурса по избранию нового Специального антикоррупционного прокурора. Равно как и немедленно отдать команду своей монобильшости дать ход законопроекту о ликвидации одиозного ОАСК – Окружного административного суда Киева, за что" Европейская Солидарность "так же готова проголосовать", – отмечает Порошенко.

"Еще весной президент подал этот закон как неотложный, и тут же дал команду" слугам "его не рассматривать. Нельзя так обманывать людей, потому что, как гласит народная мудрость: с ложью весь мир обойдешь, а назад не вернешься", – резюмирует Петр Порошенко.