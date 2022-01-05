'Европейская Солидарность' требует от властей срочного повышения зарплат полицейским и военнослужащим

В то время, когда западные союзники предупреждают о возможном широкомасштабном вторжении российской армии в Украину, действующая власть не делает никаких выводов, проводя провальную политику. Одним из последствий этого является массовое недовольство уровнем заработных плат и масштабный отток кадров из рядов Национальной полиции.

Об этом говорится в заявлении партии "Европейская солидарность". Политсила требует срочно выплатить задолженность и повысить зарплату сотрудникам Национальной полиции.

"В свое время реформа Национальной полиции и выход на улицы обновленной патрульной полиции стали визитной карточкой успешных реформ в Украине. Одно из главных условий реформы – заработная плата выше средней для патрульных, которая привлекала на службу лучших из лучших и стала антикоррупционным предохранителем.

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В преддверии 95% личного состава Токмакского отделения полиции написали рапорты на увольнение. Среди главных причин – низкий уровень заработной платы, невыплата 13-й зарплаты, невыплата сверхурочных и ковидных доплат и систематическое давление руководства для фиктивного повышения статистики раскрытия преступлений.

Подобная ситуация наблюдается и в других участках по всей стране, что дискредитирует самую сущность реформы Национальной полиции.

Поэтому "Европейская Солидарность" требует в срочном порядке пересмотреть размер заработной платы для патрульных и сотрудников Национальной полиции.

Также требуем выплатить полицейским задолженности по всем доплатам и отдать причитающуюся копам 13-ю зарплату.

Отдельно ждем отчета министра внутренних дел о выполнении этих требований и распределении более 98 миллиардов гривен, которые МВД получило на 2022 год.

Также мы требуем поднять денежное довольствие военнослужащих, которое фактически не увеличивали с 2019 года, а также воинам Национальной гвардии и Государственной пограничной службы, чтобы не допустить подобной ситуации с массовыми увольнениями в этих структурах.

Украинские защитники, на которых лежит ответственность за защиту государства от российской агрессии, заслуживают достойной оплаты труда и всесторонней поддержки государства!", – говорится в заявлении "Европейской солидарности".