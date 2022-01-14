Европарламент следит за делом против Порошенко, – Евродепутат

В Европейском парламенте следят за делом по пятому президенту Украины Петру Порошенко. Об этом в эфире Радио Свобода сообщила Раса Юкнявичене, депутат Европейского парламента от Литвы.

По словам Юкнявичене, она озабочена ситуацией внутри Украины и предполагает, что за уголовным делом в отношении Порошенко может стоять политическое преследование.

"Я надеюсь, что Украина – это правовое государство и преследования не будет. Мы наблюдаем за этим делом, но обвинять Порошенко в государственной измене... у меня был шок, когда я услышала официальные обвинения, потому что я знаю, как все началось, и знаю, какую борьбу ведет путинская пропаганда против Порошенко, и им это было бы очень выгодно, если бы сама Украина сделала то, что хотела сделать Путин", – отметила Юкнявичене.

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Евродепутат добавила, что за событиями внутри Украины наблюдает так же придирчиво, как и за событиями за пределами Украины, имея в виду российскую агрессию.

"Меня волнует не только то, что происходит за пределами Украины – против Украины, против Запада и против демократии. Но я бы хотела, чтобы Украина также не давала оснований, чтобы у друзей Украины возникали дополнительные вопросы", – сказала Раса Юкнявичене.