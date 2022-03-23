Европа ежедневно оплачивает Путину 300 танков: Порошенко призвал Запад к решительным действиям в поддержку Украины

Саммиты, которые уже завтра состоятся в Брюсселе, чрезвычайно важны для судьбы не только Украины, но и Европы и всего мира. Об этом на брифинге сказал Петр Порошенко. Он также сообщил, что передал союзникам предложения по поддержке Украины и принуждению к миру государства-агрессора.

"Завтра очень важный для Европы, для мира и для Украины день, поскольку в Брюсселе собираются три саммита – саммит Европейского Союза, саммит НАТО и саммит "Большой семерки". На этих саммитах мы обратились к лидерам государств для того, чтобы сделать пять" шагов к миру в Европе и мире", говорит – Порошенко.

"Безусловно, мы согласовали эти шаги, направив предложения и Президенту Зеленскому. Мы твердо подчеркиваем, что Украина сейчас должна выступать единой командой, мы приветствуем участие Зеленского во всех трех саммитах в виде видеоконференции и полностью поддерживаем. Потому что Украина объединена – более сильная и эффективная в противодействии Путину", – подчеркивает пятый президент.

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Он также перечислил пять пунктов своего плана по принуждению России к миру – это Лэнд-Лиз, небо под контролем, второй фронт. виде сокрушительных санкций против агрессора, "план Маршалла" для восстановления Украины и ускорения членства в ЕС.

"Пункт первый – Лэнд-Лиз. Мы об этом говорим две недели: все от продовольствия до боеприпасов. И для нас это принципиально важно", – напомнил Порошенко.

"Вторая позиция – закрыто небо. И если НАТО сейчас не готово закрывать небо над Украиной, мы должны срочно получить самолеты, включая Су и МиГ-29, систему противовоздушной обороны, включая С-300, и современные противовоздушные средства, которые нам имеют предоставлять США, Британию и страны-члены НАТО", – объясняет Петр Порошенко.

"Позиция третья – открытие второго фронта, предусматривающая собой "адские санкции", их усиление. И это должны быть не только санкции против российских олигархов. Экономика россии, путин лично, те, кто за него голосовал, и депутаты, которые давали разрешение на применение вооруженных сил российской федерации в Украине – все должны быть под этими санкциями, все должны заплатить свою цену. Это – кратчайший путь к миру в Украине", – считает Петр Порошенко.

"И эмбарго – не только на металлы, а в первую очередь на нефть, газ и на все торговые операции с Россией. Хочу подчеркнуть, что только за один день и только от Европейского Союза Россия и Путин получает денег столько, что можно купить 300 танков или 200 ракет "Искандер", которые сегодня прилетают и убивают мирных жителей украинских городов, сел и селений", – констатирует пятый президент.

"Европа должна представить, в том числе и с использованием замороженных средств российских золото-валютных резервов и российских предприятий, "план Маршалла", который сейчас может называться План Байдена, Мишеля, Джонсона и других лидеров ЕС, где эти средства будут использованы для послевоенного восстановления Украина", – объясняет Порошенко.

"И наконец откройте двери ЕС для Украины. Немедленно должен быть предоставлен Украине статус страны-кандидата", – считает Порошенко.

"Мы ждем продвижения вперед в этих направлениях. Результатом должно быть тотальное экономическое, политическое, военное давление на россию, которое позволит выйти на принятие соответствующих решений", – резюмирует Петр Порошенко.