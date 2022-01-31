Есть две вещи, которые помогают противостоять агрессии – это сильная армия и сильные союзники, – Кира Рудык

Пока парламенты стран мира собираются, чтобы обсудить ситуацию в Украине, решить, как действовать дальше, Верховная Рада идет на карантин, а президент фактически обвиняет Запад в раздувании паники. И это вместо благодарности за помощь и объединение всех сил внутри государства для противодействия агрессору.

Такое мнение озвучила лидер партии "Голос" Кира Рудык. По ее словам, сейчас тот момент, когда власти следует отбросить собственные амбиции и начать работать на защиту страны.

"К большому сожалению, риторика украинской власти направлена на обвинения наших партнеров, а не на благодарность им за всю ту помощь, которую они сейчас нам оказывают. После общения с многочисленными друзьями Украины, я уверена, есть две вещи, которые помогают нам противостоять агрессии: это сильная армия и сильные союзники. Это наш ответ любым угрозам, любым упрекам в слабости или отсутствии единства", — отметила представитель оппозиции.

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"Голос" готов сотрудничать и с властью, и в объединенной оппозиции, чтобы наиболее эффективно противостоять внешним угрозам. Ведь враг у нас один, и эта угроза идет из Кремля.

"Мы как оппозиционная партия встречаемся сейчас со всеми друзьями Украины, просим у наших международных партнеров оружие сдерживания дальнего радиуса действия и поддержку границы со стороны Черного моря, поскольку считаем, что это направление сейчас ослаблено. Наши партнеры готовы оказать эту помощь, но их действительно беспокоят "фразы власти, что они якобы создают панику", - констатирует лидер "Голоса".

По словам Киры Рудык, сейчас тот момент, когда власти следует отбросить собственные амбиции и начать работать на защиту страны.

"У Украины сейчас есть уникальный шанс не только получить поддержку международных партнеров, но и утвердиться как надежный партнер на международной арене. Жаль, что собственные амбиции представителей власти и неосторожные заявления президента о создании паники уменьшают для нас этот шанс", — говорит народный депутат.