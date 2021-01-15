'ЕС' о заявлении Витренко по российскому газу: это должно быть красной линией для власти

В партии "Европейская солидарность" заявили, что заявление исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко о планах правительства возобновить экспорт газа из страны-агрессора – доказательство намерений высшего политического руководства государства вернуть Украину в энергетическую зависимость от Москвы.

Об этом говорится в заявлении партии, обнародованная на ее официальном сайте. Нардепы отметили, что чисто по формальным признакам следовало бы требовать отставки Витренко, но, очевидно, что его заявление не могло быть не согласованно с Офисом президента.

"Подтверждается версия, которую "Европейская солидарность" озвучила несколько дней назад в своем заявлении, что провокация с немотивированным повышением цены на газ имела целью обосновать возвращение Украины в газовую кабалу к Кремлю. Теперь мы не сомневаемся в том, что главной темой Берлинской встречи советников нормандского формата был не поиск мира на Донбассе, а восстановление экспорта голубого топлива из РФ, что означает прямое финансирование бюджета страны-агрессора", – сказано в заявлении.

По убеждению нардепов, такие планы власти якобы синхронизированы с предложениями Виктора Медведчука и Юрия Бойко, и, к тому же, находятся в русле стратегического разворота Украины от Запада в сторону России.

"И все это поставили на повестку дня именно тогда, когда Газпром стремительно теряет позиции на европейском рынке, а Соединенные Штаты усиливают усилия, чтобы заблокировали строительство Северного потока. В этой критической ситуации украинская власть спешит Путину на помощь", – отметили в пресс-центре партии.

Там подчеркнули: категорический неприемлемости возобновления экспорта газа из России – это красная линия, подобная той, которую общество провело в ноябре 2019 накануне саммита Нормандского формата.

"Украина уже более пяти лет не покупает газа в России, и наша энергетическая независимость от агрессивной империи является одним из главным достижений прошлого десятилетия. Отступить от этого – это значит капитулировать перед Россией. И это вопрос личной ответственности не технократа Витренко, хотя такое заявление не делает ему чести, а лично Владимира Зеленского и Дениса Шмыгаля. Обоим следует перечитать статью Уголовного кодекса о государственной измене", – заявили в "ЕС".

В партии отметили, что сделают все возможное, чтобы власть "отреклась от своего предательского плана, а в случае необходимости – будем апеллировать к обществу, чтобы обновить красные краски под окнами на Банковой".

"Так называемый дешевый российский газ – это смертоносное оружие, как дешевый сыр в мышеловке. Он уже стоил Украине Крыма, оккупированных районов Донбасса, тысяч и тысяч жизней", – добавили в "ЕС".

Как сообщал OBOZREVATEL, Витренко предложил разблокировать закупки газа непосредственно из России. Уже несколько лет Украина покупает российское голубое топливо через европейских посредников. Политик же предлагает найти независимые компании в РФ, которые будут продавать газ по более низким ценам.