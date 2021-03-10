Ермак встретился с послами G20 и обсудил Донбасс, Крым и МВФ: детали переговоров

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в среду, 10 марта, провел встречу с послами стран "Большой двадцатки" (G20), на которой, в частности, обсудили ситуацию на Донбассе, сотрудничество с МВФ и другие вопросы.

Отныне консультации в таком составе будут проходить регулярно, сообщается на сайте ОП.

Ермак рассказал дипломатам, что в течение нескольких месяцев после начала режима прекращения огня на востоке Украины это было очень большим достижением, ведь за это время удалось сохранить жизни многих украинских военных.

"Но с недавних пор, к сожалению, режим тишины все чаще нарушается со стороны противника, из-за чего Украина теряет своих защитников", – отметили в ОП.

Руководитель Офиса подчеркнул важность соблюдения режима прекращения огня как принципиального условия для продвижения в переговорах Нормандского и Минского форматов.

"Для этого будут обсуждаться дополнительные меры по усилению контроля за режимом прекращения огня, в частности в сфере безопасности рабочей группы Трехсторонней контактной группы", – сказано в сообщении.

Также Ермак поблагодарил партнеров Украины с "нормандской четверки" – Франции и Германии – за их предложения и усилия в вопросе достижения мира на Донбассе. По его словам, в ближайшее время состоится видеоконференция советников лидеров государств Нормандского формата.

Ермак проинформировал послов о проведении в Украине накануне 30-летия независимости учредительного саммита Крымской платформы, которую инициировал президент Владимир Зеленский. Он выразил надежду, что на это важное мероприятие приедет большое количество партнеров и друзей страны.

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква добавил, что Крымская платформа, к участию в которой приглашены лидеры стран G20, является прежде всего инструментом для возвращения вопроса аннексии украинского полуострова в международную повестку дня.

"Зеленский хочет говорить о конкретных инструментах деоккупации Крыма, защиты прав людей, живущих на полуострове. Украина хочет представить рабочий инструмент, и мы очень активно работаем над разработкой этого инструмента круглосуточно", – заявил Жовква.

Замглавы ОП Юлия Свириденко выразила убеждение, что Украина в ближайшие месяцы сможет успешно решить ключевые вопросы в переговорах с МВФ

Офис президента и правительство, как сказала она, фокусируют свое внимание на политике борьбы с коррупцией, реформе фискальной службы, судебной реформе. Важно также уменьшение влияния олигархов на украинскую экономику.

Кроме того, Свириденко анонсировала введение инструментов для облегчения доступа бизнеса к кредитным ресурсам, а также создание агентства по иностранным инвестициям.

"Мы хотим привлечь институциональных и частных инвесторов для того, чтобы Украина могла стать интересным рынком для иностранных инвестиций, повышая свой человеческий потенциал путем наработки опыта, знаний, умений и связей. Мы будем совершать поездки и представлять Украину на всех континентах и ​​будем рады, если вы сможете содействовать налаживанию контактов с вашими инвестиционными фондами и институтами финансового развития", – отметил со своей стороны Ермак, обращаясь к послам стран G20.

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