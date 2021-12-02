Ермак о спецоперации по задержанию "вагнеровцев": Лукашенко действительно рассматривал возможность их выдачи

На момент проведения операции по задержанию "вагнеровцев" в Беларуси президент Республики Александр Лукашенко рассматривал возможность выдачи их Украине. Однако в нашей стране ни одного документа, необходимого для экстрадиции преступников, а соответственно и их ареста, не оказалось.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак. По его словам, тогда действительно состоялся разговор Лукашенко с украинским президентом Владимиром Зеленским, после чего "соответствующие органы начали готовить документы".

"Планировалось, что генпрокурор полетит туда с этими документами. И здесь оказалось, что ни одного документа, необходимого для экстрадиции преступников, а соответственно и для их ареста в Украине вообще не существует", – отметил Ермак.

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По его словам, если бы операция действительно планировалась, государство придерживалось бы соответствующих процедур, чтобы объяснить международному сообществу, на каком основании произведен арест. Кроме того, он отметил, что рискам подверглись бы и пассажиры самолета, которым летели задержанные.

"Вы можете представить себе возможные варианты поведения головорезов при экстренной посадке самолета на территории страны, где им грозит пожизненное заключение?" – подчеркнул руководитель ОП.

По его словам, в случае утверждения этой операции Украина бы оказалась в международной изоляции, поэтому этот сценарий Ермак считает "авантюрой чистой воды". Более того, он подчеркнул, что прикрывать военные операции гражданским населением – "немыслимо, это военное преступление".

Руководитель ОП заверил, что власти долго молчали об этой операции, чтобы "не причинить вреда нашей разведке".

"Президент и я – мы служим Украине. И только интересы страны имеют для нас значения. Ради этого я готов выглядеть плохо в глазах людей", – подчеркнул Ермак.

Напомним, 30 ноября он сообщил, что дал показания по делу "ванеровцев" в ГБР. По словам руководителя ОП, он не считает нужным делать из этого шоу, поэтому "камеры не звал", однако сообщил следователям всю известную ему информацию, а также отметил необходимость как можно скорее расставить по этому делу "все точки над "і"".

Кроме того, Ермак заявил, что никаких указаний относительно переноса операции по "вагнеровцам" не давал, поскольку не имеет таких полномочий. По его словам, президент Владимир Зеленский лично ведет все, что связано с разведывательными органами. Он подтвердил, что общался с генерал-полковником Бурбой.

"Очень хорошо это помню, я повторил, что не имею права отвечать, и вообще это не мои полномочия давать ему какие-то указания. И, конечно, я не получал никаких команд и указаний от президента", – заявил Ермак.

Ранее президент Владимир Зеленский и руководитель его офиса Андрей Ермак отказались прийти в эфир Общественного телевидения по теме "вагнеровцев". Перед этим они проигнорировали эфир с соответствующей темой программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканалах "Украина" и "Украина24".

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