Ермак, Джулиани и Волкер обсуждали Украину и Байдена: СМИ опубликовали аудиозапись

Опубликована аудиозапись телефонного разговора якобы между адвокатом экс-президента США Дональда Трампа Руди Джулиани, бывшим спецпредставителем Госдепа по Украине Куртом Волкером и главой Офиса президента Владимира Зеленского Андреем Ермаком.

Как передает CNN, примерно 40-минутный разговор состоялся в июне 2019 года, когда Ермак еще был помощником президента Украины. Отмечается, что эта беседа предшествовала разговору Зеленского с Трампом.

По данным американского издания, Джулиани давил на Украину, уговаривая начать расследование против Байдена, который тогда был кандидатом в президенты. Адвокат Трампа говорил, что Зеленский должен заявить о начале расследовании против Байдена, а также сказать, что наща страна, вмешалась в выборы 2016 года, чтобы навредить Трампу. Отметим, что оба эти заявления не соответствуют действительности.

"Все, что нам нужно от президента (Зеленского – Ред.), – это сказать, что я назначу честного прокурора, он расследует и откопает доказательства, которые сейчас существуют, и какие-то другие доказательства участия в выборах 2016 года, а затем дело с Байденом нужно закончить. Кто-то в Украине должен отнестись к этому серьезно ", – говорил якобы Джулиани.

При этом якобы Волкер предупреждал его, говоря, что украинские чиновники, которые поставляли ему информацию о "вмешательстве в выборы", не заслуживают доверия.

Также Джулиани якобы рассказывал, что дипломатические отношения между США и Украиной улучшатся, если Зеленский запустит расследование против Байдена. Это также станет шагом навстречу для украинского президента для визита в Штаты.

Отмечается, что Ермак во время разговора слушал американцев и пытался перевести разговор на другие темы. Например, он хотел обозначить первую дату визита Зеленского в США. Кроме того, якобы Ермак намекал Джулиани и Волкеру, что будет работать, чтобы продвигать расследование против Байдена.

"Я абсолютно уверен, что как только будут утверждены даты предстоящего визита президента Зеленского в США, я готов лично взять на себя контроль над подготовкой. И, конечно, я буду готов приехать, и мы можем (быть), лично сесть (сесть) и детально обсудить все вопросы, все это расследование, которое вы перечислили в нашей беседе", – говорил якобы украинец.

CNN отмечает, что Джулиани и Волкер одобрили такие слова Ермака. Адвокат Трампа даже сказал, что президент вскоре позвонит Зеленскому с поздравлениями на парламентских выборах.

На запрос журналистов Джулиани не ответил и комментировал опубликованную аудиозапись.

Exclusive audio obtained by CNN shows how former Pres. Trump's longtime adviser Rudy Giuliani relentlessly pressured and coaxed the Ukrainian government in 2019 to investigate baseless conspiracies about then-candidate Joe Biden. @mchancecnn reports. https://t.co/BGXIngcuE5 pic.twitter.com/XF1jg3Mms7