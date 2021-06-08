Ермак, Джулиани и Волкер обсуждали Украину и Байдена: СМИ опубликовали аудиозапись

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Политика
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Ермак, Джулиани и Волкер обсуждали Украину и Байдена: СМИ опубликовали аудиозапись

Опубликована аудиозапись телефонного разговора якобы между адвокатом экс-президента США Дональда Трампа Руди Джулиани, бывшим спецпредставителем Госдепа по Украине Куртом Волкером и главой Офиса президента Владимира Зеленского Андреем Ермаком.

Как передает CNN, примерно 40-минутный разговор состоялся в июне 2019 года, когда Ермак еще был помощником президента Украины. Отмечается, что эта беседа предшествовала разговору Зеленского с Трампом.

По данным американского издания, Джулиани давил на Украину, уговаривая начать расследование против Байдена, который тогда был кандидатом в президенты. Адвокат Трампа говорил, что Зеленский должен заявить о начале расследовании против Байдена, а также сказать, что наща страна, вмешалась в выборы 2016 года, чтобы навредить Трампу. Отметим, что оба эти заявления не соответствуют действительности.

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"Все, что нам нужно от президента (Зеленского – Ред.), – это сказать, что я назначу честного прокурора, он расследует и откопает доказательства, которые сейчас существуют, и какие-то другие доказательства участия в выборах 2016 года, а затем дело с Байденом нужно закончить. Кто-то в Украине должен отнестись к этому серьезно ", – говорил якобы Джулиани.

При этом якобы Волкер предупреждал его, говоря, что украинские чиновники, которые поставляли ему информацию о "вмешательстве в выборы", не заслуживают доверия.

Также Джулиани якобы рассказывал, что дипломатические отношения между США и Украиной улучшатся, если Зеленский запустит расследование против Байдена. Это также станет шагом навстречу для украинского президента для визита в Штаты.

Отмечается, что Ермак во время разговора слушал американцев и пытался перевести разговор на другие темы. Например, он хотел обозначить первую дату визита Зеленского в США. Кроме того, якобы Ермак намекал Джулиани и Волкеру, что будет работать, чтобы продвигать расследование против Байдена.

"Я абсолютно уверен, что как только будут утверждены даты предстоящего визита президента Зеленского в США, я готов лично взять на себя контроль над подготовкой. И, конечно, я буду готов приехать, и мы можем (быть), лично сесть (сесть) и детально обсудить все вопросы, все это расследование, которое вы перечислили в нашей беседе", – говорил якобы украинец.

CNN отмечает, что Джулиани и Волкер одобрили такие слова Ермака. Адвокат Трампа даже сказал, что президент вскоре позвонит Зеленскому с поздравлениями на парламентских выборах.

На запрос журналистов Джулиани не ответил и комментировал опубликованную аудиозапись.

Напомним, что в 2019 году Андрей Ермак во время своей поездки в Мадрид (Испания) имел встречу с Рудольфом Джулиани. Ранее из-за Джулиани разгорелся громкий скандал: адвокат Трампа отменил визит в Украину из-за "врагов" в команде Зеленского.

Как сообщал OBOZREVATEL, осенью 2020 года в США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину". 24 сентября спикер Палаты представителей США, демократка Нэнси Пелоси объявила, что готова начать официальную процедуру импичмента президента Дональда Трампа.

Причиной стал телефонный разговор Трампа и Зеленского, который состоялся 25 июля. 25 сентября Белый дом рассекретил и опубликовал расшифровку скандального разговора.

Трампа обвиняли в том, что во время разговора он якобы попытался надавить на Зеленского в связи с расследованием против украинской компании Burisma, в которой работал Хантер Байден. Президент Украины со своей стороны заявил, что на него никто не давил.

В итоге сенат США рассмотрел дело об импичменте Трампа и заявил о его невиновности. В мае 2020 года Трамп уволил разведчика, раскрывшего его тайный разговор с Зеленским. При этом Зеленский заявил, что Украина не публиковала его разговор с Трампом.

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