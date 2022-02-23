Эрдоган заявил, что планирует переговоры с Путиным: когда могут состояться

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует перевести переговоры с главой России Владимиром Путиным. Они могут состояться уже после саммита НАТО, который пройдет 23 февраля в режиме онлайн.

Об этом пишет Cumhuriyet. Отметим, что лидеры стран-членов Альянса проведут встречу на фоне обострения ситуации вокруг Украины после "признания" Россией "Л/ДНР".

Говоря о планируемой встрече с Путиным, Эрдоган подчеркнул, что ее было бы лучше провести именно после саммита, а не перед ним.

При этом президент Турции сказал, что его страна не может сейчас отказаться ни от Украины, ни от России. Он заявил, что Турция поддерживает политические, военные и экономические отношения с обеими странами.

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"Наша проблема в том, что мы предпринимаем такие шаги, чтобы решить эту проблему, не отказываясь ни от одной из этих стран. Для этого мы проведем встречи с нашей командой и нашей делегацией. Вот почему я придаю большое значение саммиту лидеров НАТО. Здесь мы увидим, что думают все они", – объяснил Эрдоган.

Он отметил, что члены НАТО должны определиться со своей общей позицией по ситуации вокруг Украины и показать ее миру.

Напомним: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал недопустимым решение России о признании "независимости" "Л/ДНР". По его мнению, это является открытым нарушением целостности Украины.

Он также призвал стороны к здравомыслию и уважению норм международного права.

А ранее Эрдоган говорил о том, что ждет в Турции трехсторонних переговоров при участии президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина. По его словам, украинская сторона уже дала согласие на такую встречу, теперь ожидается ответ лидера РФ.

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