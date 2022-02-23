Эрдоган заявил, что планирует переговоры с Путиным: когда могут состояться
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует перевести переговоры с главой России Владимиром Путиным. Они могут состояться уже после саммита НАТО, который пройдет 23 февраля в режиме онлайн.
Об этом пишет Cumhuriyet. Отметим, что лидеры стран-членов Альянса проведут встречу на фоне обострения ситуации вокруг Украины после "признания" Россией "Л/ДНР".
Говоря о планируемой встрече с Путиным, Эрдоган подчеркнул, что ее было бы лучше провести именно после саммита, а не перед ним.
При этом президент Турции сказал, что его страна не может сейчас отказаться ни от Украины, ни от России. Он заявил, что Турция поддерживает политические, военные и экономические отношения с обеими странами.
"Наша проблема в том, что мы предпринимаем такие шаги, чтобы решить эту проблему, не отказываясь ни от одной из этих стран. Для этого мы проведем встречи с нашей командой и нашей делегацией. Вот почему я придаю большое значение саммиту лидеров НАТО. Здесь мы увидим, что думают все они", – объяснил Эрдоган.
Он отметил, что члены НАТО должны определиться со своей общей позицией по ситуации вокруг Украины и показать ее миру.
Напомним: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал недопустимым решение России о признании "независимости" "Л/ДНР". По его мнению, это является открытым нарушением целостности Украины.
Он также призвал стороны к здравомыслию и уважению норм международного права.
А ранее Эрдоган говорил о том, что ждет в Турции трехсторонних переговоров при участии президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина. По его словам, украинская сторона уже дала согласие на такую встречу, теперь ожидается ответ лидера РФ.
Как сообщал OBOZREVATEL:
21 февраля Владимир Путин признал "независимость" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". С такой просьбой выступали главари так называемых республик и Госдума РФ.
А уже 22 февраля Совет Федерации РФ ратифицировал указы президента России о "признании" "ДНР" и "ЛНР".
Кроме того, Совет Федерации России дал согласие на использование Вооруженных сил РФ за пределами страны. Фактически это подготовка к официальному введению российской армии на временно неподконтрольную украинскому правительству территорию Донбасса.