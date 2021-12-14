Эрдоган посетит Украину с визитом: ранее он заявил, что готов стать посредников в переговорах Киева и Москвы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершит официальный визит в Украину. Ожидается, что это произойдет в начале следующего – 2022 года.

Главной целью визита Эрдогана станут переговоры стратегического уровня. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время дискуссии "Дипломатия 2022: приоритеты Стратегии внешнеполитической деятельности".

"Вы понимаете, насколько важен этот визит в контексте безопасности и вопроса Крыма", - сказал он.

Ожидается, что во время визита президента Турции будут подписаны ряд соглашений, среди которых - о свободной торговле.

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Напомним, ранее Эрдоган заявил, что готов стать посредником между Киевом и Москвой, чтобы привести отношения двух враждующих столиц к мирному урегулированию. Турецкий президент считает, что в региональной стабильности заинтересованы не только участницы конфликта, но и все страны, расположенные по соседству.

Ранее он уже подтверждал эту позицию, став посредником в вопросе обмена украинских заключенных в России. Президент Зеленский передал список граждан Украины, которые насильно удерживаются на территории, подконтрольной оккупантами, Путину именно через Эрдогана.

Отметим, что турецкий лидер с самого начала оккупации Крыма Россией придерживался позиции открытого непризнания силовых методов Кремля и по-прежнему называет полуостров украинским. В свою очередь Россия считает, что Эрдоган таким образом покушается на территориальную целостность Федерации.

Напомним, Россия продолжает стягивать артиллерию к линии столкновения на Донбассе. В частности, подразделения противника усиливаются дополнительными 122-мм самоходными артиллерийскими установками, танками и боевыми машинами пехоты, что нарушает договоренности об отводе тяжелого вооружения.

Американская разведка подтвердила, что Россия может совершить вторжение в Украину уже в начале следующего года. Для этого страна-агрессор может привлечь 175 тысяч военных сразу на нескольких фронтах. По данным разведки, сейчас около украинской границы в четырех местах сосредоточено 50 боевых тактических групп армии РФ.

Немецкое издание Bild написало, что Россия может напасть на Украину в январе-феврале 2022 года. Атака может происходить в три этапа, а план-максимум Кремля – это захват двух третей территории нашей страны вместе с Киевом.