Елена Зеленская предложила создать Совет безбарьерности

В Кабинете министров прошло обсуждение финального варианта Нацстратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине. В целях эффективной реализации первая леди Украины Елена Зеленская, которая принимала участие в мероприятии, предложила создать Совет безбарьерности.

Об этом сообщает сайт Президента Украины.

На встрече представители министерств представили согласованный проект Нацстратегии, который будет вынесен для принятия правительством уже 14 апреля. К ее созданию присоединились эксперты, ученые, представители профильных общественных организаций и бизнес-ассоциаций. Каждым министерством было представлено конкретные направления и программы, которые будут включены в будущий План действий во исполнение Нацстратегии.

Елена Зеленская отметила, что стратегия не должна оставаться на бумаге, и предложила создать Совет безбарьерности.

"Основной целью его создания я вижу мониторинг и контроль состояния выполнения Нацстратегии, реализации запланированных программ, разработанных на уровне ОГА, согласования сложных вопросов межведомственного взаимодействия", – отметила первая леди.

В Совет безбарьерности должны войти представители центральных органов исполнительной власти, местного самоуправления, гражданского общества, эксперты и ученые.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что создание Совета безбарьерности будет рассмотрено на заседании Кабинета министров.

"Предложение Елены Зелойая о создании Совета безбарьерности даст возможность активизировать практическую реализацию Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства. Правительство поддерживает такую инициативу. Безбарьерность касается каждого. Это признак современного и европейского государства, которое мы вместе строим в Украине", – подчеркнул премьер-министр.

Председатель межведомственной рабочей группы по разработке Нацстратегии министр развития общин и территорий Алексей Чернышев подчеркнул, что безбарьерность должна стать новой общественной нормой.

"Хочу подчеркнуть, что проект Национальной стратегии это только начало, впереди нас ждет очень важный и содержательный этап – разработки плана задач и мероприятий по ее реализации. Все это в комплексе обеспечит эффективное внедрение Нацстратегии, а значит безбарьерное и комфортное пространство станет важной ценностью и общественной нормой нашего государства", – отметил Алексей Чернышев.