Глава партии "Слуга народа" Шуляк засветила сумочку Hermes Birkin: ее цена может составлять $26 тыс. – СМИ. Фото

Глава политической партии "Слуга народа" Елена Шуляк во время визита в Запорожье якобы появилась на публике с сумочкой люксового бренда Hermes Birkin. Предварительно, цена такого аксессуара – 25 999 долларов (более 736 тыс. гривен).

О том, что 45-летняя нардеп "дефилировала" с дорогой сумкой на открытии "моста коррупции", сообщил Telegram-канал "Темный Рыцарь". На фотографиях, опубликованных пресс-службой Офиса президента, действительно видно бежевую сумку в руках Шуляк, но бренд разглядеть сложно.

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Автор анонимного Telegram-канала написал: "На своих фото она ее стыдливо прячет за спину, но мы предлагаем Леночке не стесняться".

На американской площадке Ebay подобную сумочку Hermes Birkin бежевого цвета можно купить почти за 26 тыс. долларов США.

Напомним, что Шуляк попала в Верховную Раду по общегосударственному многомандатному округу. На момент избрания она являлась генеральным директором ООО "Мидланд Девелопмент Украина".

15 ноября 2021 года Шуляк была избрана на пост главы политсилы СН. Ее кандидатуру коллеги поддержали единогласно, поскольку она единственная претендовала на это кресло.

Предшественник Шуляк – Александр Корниенко – сложил полномочия председателя партии, чтобы сосредоточиться на работе первого заместителя спикера парламента.

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