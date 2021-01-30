Эксперт уличила Печерский суд в манипуляциях

Печерский суд можно обвинить в манипуляции. Об этом написала политический эксперт Олеся Яхно на свое странице в Facebook, комментируя возбуждение дел против пятого президента Украины Петра Порошенко и президента США Джо Байдена.

"Вижу, тут Печерский суд начал резко оправдываться, что якобы не принимал никаких решений относительно возбуждения дел против пятого президента Украины Петра Порошенко и президента США Джо Байдена.

Но как-то так не очень убедительно получается. Суд обвиняет в манипуляции СМИ, а по факту - в манипуляции, и даже во лжи, можно обвинить и сам суд", – написала эксперт .

Речь идёт о решении суда ещё за сентябрь 2020 года по жалобе адвоката Андрея Деркача Александра Телешецкого.

"Как написано на ФБ-странице суда: "Судебным решением от 11 сентября 2020 удовлетворена жалоба адвоката Телешецького А.И. и обязано уполномоченных лиц Офиса Генерального прокурора, внести сведения в Единый реестр досудебных расследований по заявлению (сообщению) народного депутата Деркача Андрея Леонидовича от 10 августа 2020 о совершении уголовного преступления и начать досудебное расследование".

Дальше в сообщении акцентируется внимание на том, что конкретных фамилий в решении суда нет.

И действительно, конкретных фамилий, кроме адвоката и судьи (Светланы Волковой) там не указано. Зато в тексте решения есть Лицо 1, о ком идёт речь можно догадаться по смыслу. Как и можно догадаться, о какой теме идёт речь, если посмотреть на публичные активности Деркача в период лета 2020 года - в частности, его пресс-конференции по теме плёнок Байден-Порошенко", – объяснила Олеся Яхно.

Это решение суда, в итоге, и послужило для регистрации двух новых производств уже 22 января 2021 года по делу Байден-Порошенко, что, по мнению эксперта, является манипуляцией.

Как сообщал OBOZREVATEL, через два дня после инаугурации президента США за ведома Офиса президента Владимира Зеленского были открыты новые производства по пятому президенту Украины Петру Порошенко и новоизбранному президенту США Джо Байдену.