Эксперт назвал причины роста рейтинга "Батьківщини"

Партия "Батьківщина" Юлии Тимошенко нарастила поддержку на 3% потому, что имеет четкую повестку дня и разработанный экспертный план действий для решения насущных проблем украинцев, демонстрирует сплоченность и не использует пустые информационные поводы для пиара.

Об этом заявил политический эксперт Игорь Петренко, анализируя динамику рейтинга партий на основе опроса КМИС, сообщает РБК. По его словам, если сравнивать результаты с аналогичными опросами, то "Слуга народа" стабильно держит первое место, ОПЗЖ теряет голоса, а "Батькивщина" наращивает поддержку.

"Фактически эта политсила улучшила свой результат на три процента. Рост рейтинга Тимошенко тоже в принципе закономерен. Она как опытный политик активно занимается важными для общества вопросами, как бедность, тарифы, продажа земли, зарплаты, пенсии и другие социальные выплаты. Она выбрала стратегию конкретных дел и под каждую тему у нее есть четкие шаги, например референдум по земле, законопроекты по газу, энергетике и тому подобное", – говорит Петренко.

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Кроме того, по его словам, сейчас наблюдается изменение политического ландшафта в сегменте оппозиционных политических сил. Он советует работать с электоратом, который разочаровался и не планирует идти на выборы.

"Сейчас ключевой тезис Тимошенко: надо, чтобы все национальные ресурсы работали на украинцев - земля, дешевый украинский газ, дешевая атомная электроэнергия, запасы полезных ископаемых в наших недрах, все, что принадлежит Украине. Это нравится украинцам, что и отражается на поддержке этой партии", – констатировал политолог.

Напомним, согласно недавно опубликованного опроса общественно-политических настроений украинцев, которое проводил Киевский международный институт социологии, если бы выборы в парламент проходили в конце июня, в парламент прошли бы 7 партий.

Рост электоральной поддержки продемонстрировала "Батьківщина", которая, добавив 3%, вышла на второе место партийного рейтинга.