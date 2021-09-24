Эксперт назвал политика, который реально боролся против олигархов в Украине

Для настоящей борьбы с олигархами нужна только политическая воля, а не специальные законы. Самый яркий пример такой деятельности в свое время демонстрировала дважды премьер-министр Юлия Тимошенко.

Такое убеждение в эфире телеканала UA: Первый выразил политический эксперт Константин Матвиенко. По его убеждению, антиолигархический закон – это никакая не борьба с олигархами.

"С олигархами борются не специальным дискриминационным законом, а прежде всего антимонопольным законодательством", – считает эксперт.

По его словам, реальную работу по искоренению в Украине власти олигархии проводила лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко, и для этого ей не понадобился специальный закон.

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"Вспомните, как Юлия Тимошенко боролась с олигархами, когда реприватизировала Криворожсталь. Без всякого закона о борьбе с олигархами. Просто доказала в суде, сначала будучи премьером, а потом уже потеряв власть, незаконность приватизации. Криворожсталь национализировали и продали по рыночной цене. Вот вам яркий в Украине пример борьбы с олигархами", – отметил Матвиенко.

Характеризуя провластный антиолигархический закон, он обратил внимание, что в документе содержатся дискриминационные признаки и нарушения прав человека, что обязательно в своем заключении укажет Венецианская комиссия.

"Закон имеет яркие дискриминационные признаки – не персонально конкретных олигархов по фамилиям, но людей в них приближенных. То есть может так случиться, что любого человека можно будет связать с олигархом", – резюмировал политэксперт.

Напомним, лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко назвала президентский антиолигархический закон фейком, в результате которого не пострадает ни один олигарх.