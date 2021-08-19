В России любят масштабные проекты. Там даже экологические катастрофы масштабные. И возможно, что мы могли бы не реагировать на них, если бы не то, что Украина тоже страдает от экологических катастроф, которые происходят по вине РФ. Дело в том, что еще 7 августа при погрузке судна Minerva Symphonу с терминала российского Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в 6 км от берега в районе Новороссийска произошел выброс нефтепродуктов. Надо объяснить, что сам Новороссийск расположен у побережья Цемесской бухты Чёрного моря. А все что происходит в Чёрном море задевает и нас.

Представители КТК сразу заявили, что пятно до 200 кв. метров. А значит вред минимальный. Российская власть молчаливо согласилась с такой версией. И все сошло бы россиянам если бы не космическая съемка, сделанная 8 августа, которая показала истинный масштаб экологической трагедии. Спутниковый снимок, сделанный через сутки после аварии, показывает, что нефтяное пятно было вытянуто от берега в открытое море на расстояние 19 километров. Как можно увидеть тут 200 квадратных метров? Только если доллары нефтяные в глазах.

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Выяснилось, что, разлив нефти больше указанного почти в 400 тысяч раз – 80 кв. километров вместо 200 кв. метров. Такие данные получили ученые Института космических исследований и Института океанологии РАН, исследуя акваторию Черного моря с помощью спутника. Самое смешное, что во вранье КТК уличили и российские экологи. А вот власть говорит, что все ок и все нормально. Так губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что море чистое. Видимо КТК как-то "помог" этому губернатору не увидеть загрязнение. Сумма помощи неизвестна, но на губернатора смогла повлиять так, что у него наступила временная слепота и слабоумие. Ну, ему на Чёрное море плевать. Он, не увидев нефтяное пятно на Чёрном море, явно увидел, как у него появится дом на Средиземном. Но местные отдыхающие не поверили губернатору, а поверили своим глазам и стали выкладывать фото и видео в соцсети. Так спрятать экокатастрофу не удалось.

Сейчас маслянистое пятно разбилось на составляющие. Часть пятна уничтожает экосистему Черного моря, часть прибило к пляжам Краснодарского края, а часть его ушло в далёкое плавание и вот это меня очень беспокоит. Потому что от этих дрейфующих пятен нефтяной плёнки может пострадать и побережье Украины.

Судя по всему компания КТК примитивно коррумпирует российскую власть. Или же кто-то из российской власти является выгодоприобретателем от работы КТК. И там есть, что получать. Ведь прибыль за минувший, 2020 год, исчисляется 57 млрд. рублей, это приблизительно 775 миллионов долларов. И теперь из-за этих барыг есть угроза для всего Черноморского региона. Хотелось бы увидеть официальную реакцию нашей власти на эту вопиющую ситуацию и обращение к международным экологическим организациям. Потому что РФ не только захватила наш Крым, но и убивает Чёрное море. И если мы хотим вернуть наш Крым и защитить Чёрное море, то надо лишь усилять давление на РФ со всех сторон. А иначе коррумпированная российская власть и безответственность таких компаний, как КТК, "добьют' экологию Черного моря. В Украине на экологическую катастрофу в Чёрном море уже отреагировала Ассоциация реинтеграции Крыма, которая напомнила, что Россия как государство, которое оккупирует, обязана защищать уникальную природу и экологические системы украинского Крыма, незаконно контролируемые РФ.

Более того, было подчеркнуто, что последствия этого масштабного загрязнения нефтью будут иметь негативное влияние на все экосистемы Черного моря. После этого Европейское агентство окружающей среды сообщило о начале своего расследования по этому вопросу. И это правильное решение. Ведь если будет игнорирование и молчание со стороны всех официальных структур, то РФ и дальше будет игнорировать проблему и уничтожать экосистему Черного моря.

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