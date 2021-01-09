Дубинский раскритиковал "слуг народа": моновласть превращается в монопосмешище

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что монобольшинство в Верховной Раде "превращается в монопосмешище".

Как написал он в Facebook, в депутатском чате СН возмущаются, что премьер-министр Денис Шмыгаль перестал коммуницировать с депутатами и принимает неадекватные решения, например, по локдауну.

"Вашей смелости обычно только на депутатский чат и хватает. А вот все, что за его границами в нужный момент почему-то вызывает только всеобщий публичный одобрямс и тайную беготню по залу ВР с просьбами что-то сказать, заявить или написать вместо вас. Потому что вдруг завтра придется попросить очередного шмыгаля устроить очередного депутатского помощника в очередную госпотребслужбу", – подчеркнул Дубинский.

По его словам, именно поэтому нардепам лучше промолчать даже "в самых кричащих случаях откровенного идиотизма премьера и его министров".

"И наблюдать, как моновласть превращается в монопосмешище. В котором трудоустроены ваши помощники и друзья", – добавил политик.

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