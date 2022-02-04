Сім років тому, 7 лютого 2015, я написав вірш "Західним партнерам". Тоді його оприлюднили "Нація і держава" та "Літературна Україна":

ЗАХІДНИМ ПАРТНЕРАМ

Мільйони - вас. Нас - тьми і тьми, і тьми.

Олександр Блок

Коли Парижі ваші та Берліни

Топтатиме орда, несамохіть

Згадайте хресні муки України,

Яка благала вас: "Допоможіть!"

Не в змозі врятуватись од навали,

Свої країни здаючи орді,

Згадайте, як тоді ви співчували,

Які були стурбовані тоді.

Як спонукали до переговорів

Із тими, хто сидіти б мав в тюрмі,

Повчали після трьох голодоморів

Видео дня

Й кількох століть в московському ярмі.

Коли брутальні путінські солдати,

Аби явити вам свою могуть,

Коханих ваших будуть гвалтувати,

Бруківки ваших вулиць заплюють

І никатимуть ними з автоматом,

Й мочитимуть в сортирах вся і всіх,

І ваші діти заговорять матом,

Бездумно запозиченим у них,

Згадайте все: як гинули герої,

Як кров лилася і палав Донбас...

А ми ж у вас просили тільки зброї,

Щоб захистити і себе, і вас.

Сьогодні Україна всі народи

Рятує від московської чуми.

Допоможіть спинити хижі орди,

Бо разом нас мільйони проти тьми.

І ось через сім років, 7 лютого 2022, до Києва прибувають міністри закордонних справ країн, чиї столиці я згадав тоді у своєму вірші, Анналена Бербок і Жан-Ів Ле Дріан. Наші партнери по "нормандському формату". Маю підстави припускати, що однією з цілей візиту буде спроба схилити українського візаві до такої собі політичної алхімії - спроби реанімувати пошуки магічної "формули Штайнмаєра".

То чому б українському міністру не підготувати для гостей культурну програму? Показати кадри акції "Дякуємо за зброю", що відбулася в Києві 30 січня, і не спитати, чому на Майдані разом з іншими не майоріли прапори їхніх країн?