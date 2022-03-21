Доктор Комаровский: Путин – классическое сочетание шизофрении и е**нутости. Эксклюзивное интервью

Правда ли, что Путин сошел с ума от стероидов и неужели гормонами лечили… тяжелую импотенцию? Что общего у президента РФ и бешеной собаки? Нужно ли отождествлять пророссийскость и русский язык? Как правильно говорить с детьми о войне? Когда закончится война России с Украиной и что выберет украинская власть – жизни людей или территорию?

На эти и другие актуальные и острые вопросы ответил самый известный врач Украины Евгений Комаровский, ставший гостем моей программы "Орестократия". OBOZREVATEL публикует самые яркие фрагменты этой беседы.

– Давно хотел поговорить о Путине с профессиональным врачом, и вот у меня в гостях доктор Комаровский. Добрый день, Евгений Олегович!

– Здраствуйте, Орест, рад вас видеть, слава Украине!

– Героям слава! Понимаю, что Путин не совсем вписывается в возрастную категорию ваших пациентов, хотя по манере поведения и по росту, наверное, все-таки попадает в сферу вашей компетенции. Мировые медиа, в частности Daily Mail, пишут, что он тяжело болен, ставят ему диагнозы… Ну, мы же не можем сомневаться в компетентности столь известного издания? Что вы думаете по этому поводу?

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– Ну, я как раз 100% могу поставить под сомнение компетентность Daily Mail: я все-таки доктор. Они употребили термин: мол, у него, возможно, в связи с онкологией и лечением стероидами, имеет место синдром, который называется "стероидная ярость". Но там все напутано – выше крыши! Короче говоря, речь идет о следующем.

При лечении некоторых онкологических заболеваний действительно используются стероидные гормоны – те самые знаменитые преднизолоны, дексаметазоны, о которых многие слышали. Хотя это не главное сейчас, и вряд ли для Путина использовали бы эти лекарства. Термин "стероидная ярость", употребленный Daily Mail, относится к совершенно другим гормонам. Речь идет о так называемых анаболических стероидах. Это анаболики, запрещенные препараты для спортсменов, которые используются для увеличения мышечной массы, повышения работоспособности… Иногда – для лечения тяжелой импотенции, это тоже возможно. Может, у него действительно есть такие проблемы и эти препараты используются, но по тем картинкам, которые я видел, по его выступлениям публичным, я не могу сказать, что он дышит на ладан и что он окончательно сошел с ума. Нет, я считаю, что все психические проблемы, которые у него есть, индуцированы окружением.

Это уникальность человека, который в XXI веке ухитряется жить без доступа в интернет, который получает информацию от неких людей, которые кладут ему на стол папочки. И вот этот "синдром папочек", синдром дефицита информации, я готов подтвердить однозначно. Ну, потому что огромное количество вещей, которые Путин озвучивает (это для всех очевидно), находятся на противоположном полюсе логики, здравого смысла и так далее. У него огромный дефицит информации.

Как ребенок, который вместо того, чтобы осваивать мир, смотрит про свинку Пеппу, понимаете? Жизнь свинки Пепы ему известна, а жизнь соседей – не известна. Примерно в такой ситуации находится Путин. То есть он ребенок для меня.

– Но психические отклонения есть у него? В поведении его, решениях, реакциях на события…

– Вы знаете, я бы хотел сказать, что там есть элементы шизофрении, и я много раз публично говорил о том, что это классическое сочетание шизофрении и е…анутости, что не позволяет нам прогнозировать, что будет дальше.

Подробности о диагнозе Путина – в программе "Орестократия":

– Подтверждением ваших слов является то, что в Украину вторглась голозадая армия, голодная, с медпрепаратами 20-летней давности, с пайками, срок годности которых истек пять-шесть лет назад. И с подростками, не готовыми воевать. Не буду цитировать ваши слова, которые вы не любите вспоминать, о Путине. Перефразирую: раньше вы думали, что с ним можно договориться. Чего вы не знали о Путине? Что для вас стало новым в этой истории?

– Ничего! (Улыбается). Я все знал. Нет, на самом деле не вы первый, и не вы последний, кто знает, о чем думает доктор Комаровский…

– …нет, я так не сказал!

– Сейчас, из-за этой беды, я могу быть самим собой и говорить все то, что я думаю, не пытаясь играть в какие-то игры. Я никогда, ни минуты не сомневался, начиная с 2004 года, с "оранжевой революции", что между Украиной и Россией будет очень серьезный конфликт, геополитический, мирового масштаба. Эта уверенность была во мне с того момента, как Путин поздравил Януковича с победой на выборах, а потом приключился третий тур. Уже тогда я знал, что этого позора он никогда нам не простит.

– Как сказал мне недавно в интервью Владислав Иноземцев, "в Украине Путина ударили мордой об стол".

– Все правильно. И я считал, главное – понять одно: мы живем рядом с бешеной собакой. Поэтому нам надо не дразнить эту собаку, а срочно становиться настолько сильными, чтобы мы перестали ее бояться.

Что для этого нужно сделать – далее в "Орестократии":

– Очень яркий пример приведу – министр обороны в 2014-м году от "Свободы" Игорь Тенюх. Человек, который управлял ракетным катером и понятия не имел, что такое большая армия. Назначили его только потому, что был квотный принцип формирования правительства и Минобороны, как и Минагрополитики, получила "Свобода". Вы же помните, кто у нас был аграрным министром, да?

– Да. (Игорь Швайка. – Ред.).

– Человек не знал, где у коровы, простите, вымя… В конце 2021 года мы с вами дискутировали в программе "Народ против" у Наташи Влащенко – о том, что такое российские нарративы и квотный принцип. И согласились, что в плане украинизации было допущено очень много ошибок. Скажите, пожалуйста, чего мы не сделали, чтобы оторваться от России? Чтобы социология не показывала (до начала войны), что на Юго-Востоке 40% людей за объединение с Россией? Пророссийские настроения были очень сильны. Чего мы с вами не сделали, чтобы поменять эти настроения?

– Орест, а вам не кажется, что эта социология – это как папочки на столе у Путина?

– Не кажется, потому что на каждых выборах партии, которые мы называем пророссийскими, разные "зажопы", "оппоблоки" и так далее, получали очень много голосов. И если бы Путин не забрал у нас "Лугандонию", большинство в нашем парламенте на сегодня составляли бы представители этих партий. Не имеет значения, медведчуки бы там были, бойко или рабиновичи. Вот эта русофилия была до последнего очень сильной. Люди активно боролись не только за свое право говорить по-русски, но и быть в пророссийском пространстве. Вы не согласны со мной?

Что помешало доктору Комаровскому перейти на украинский язык? Смотрим видео:

– Условно говоря, у каждой революции есть свои "любі друзі". В последней они тоже очень ярко себя проявили. Но нельзя по ним сверять свои патриотические настроения, потому что, к примеру, сегодня у нас весьма энергетический президент, но года через три ситуация может кардинально измениться. Мы ведь не перестанем от этого быть патриотами, если Зеленский поменяет свою политику. Я о том, как нам отстроиться от русского мира – не от русского языка. Сейчас не стоит вопрос о русском языке. Мы приближаемся к вопросу о русскоязычном Харькове, который оказался стояковее, чем… Кто бы мог подумать, да? Никакого русского мира там нет. Но что мы сделали не так, чем Путина обнадежили?

– Быстрого однозначного ответа у меня нет. Во-первых, для тех, которые ему папочки собирают, мы наштамповали хренову гору картинок замечательных.

Кто из патриотов, по мнению доктора Комаровского, играл на руку врагу? Далее в "Орестократии":

– Я приведу более яркий пример. Договариваюсь об интервью с Акуниным (Чхартишвили), а он отказывается: "Я украинским медиа интервью не даю". И рассказывает, что какой-то свободовец, который попал в комиссию по цензуре, запретил часть его книг в Украине. Хотя Акунин – один из самых активных друзей Украины…

– …да-да…

– …он уехал из России после того, как Путин оккупировал Крым…

– …Орест, я честно вам скажу: я – фанат Акунина…

– …я тоже!

– Каждое его произведение перечитано мною по нескольку раз. Я действительно преклоняюсь перед его талантом…

– …а вы читали "Писатель и самоубийство"?

– Да, конечно!

– Удивительная книга!

Аналог какой из книг Акунина Комаровский хотел бы иметь в Украине?

– Россияне нам братский народ?

– Да нет, конечно! Это уже давным-давно кончилось. Во-первых, честно вам скажу, я там уже народа никакого не вижу. Как единой структуры. Если есть народ, там должны быть какие-то импульсы собственные, какие-то представления специфические – для данного народа. Как, например, у нас: "Нех…й шастать!".

Какой, по мнению доктора Комаровского, должна быть украинская национальная идея и кто такой украинец?

– Так получилось, что война у нас действительно культивирует национальную идею, помогает ее найти. Это защита Родины и развитие нашего государства. Большинство людей, с которыми я общаюсь, говорят о том, что нам нужно сделать завтра. Не сегодня – разбить Путина, а уже завтра – построить Украину, какой она должна быть. То, о чем и вы говорите. Скажите, пожалуйста, что происходит сейчас в Харькове? Как так вышло, что русскоязычный город со шлейфом Гепы, Допы и других подобных персонажей сейчас такой стояковый? Противостоит российской армии – и, фактически, уничтожается. Какие трансформации произошли?

– Вы знаете, я не могу сказать, что какая-то трансформация произошла внезапно. Наблюдая за "Л/ДНР", за трансформацией общественной жизни в самом Мордоре, Харьков точно не хотел попасть туда – это однозначно. Многие мои знакомые, которые уезжали из Харькова в первые дни, говорили такую фразу: главное – перебраться на тот берег Днепра. Вы, видимо, поняли, о чем я хочу сказать?

– Да…

– Потому что уже в первые дни пошли слухи, что Путин хочет разбить Украину на две части – по Днепру. Причем я это в Харькове слышал от десятков людей. Главное – не остаться в зоне влияния Мордора, уйти на ту сторону, понимаете?

Мне кажется, это огромная ошибка в государственной политике – связывать пророссийскость с русским языком. Страшная ошибка! И даже сейчас это не прошло окончательно. Несмотря на то, что русскоязычные Харьков и Мариуполь показали, что никакой вообще связи нет! Что ненависть к оркам и Мордору вообще не привязана к языку. Она привязана к любви к своей стране.

Я прожил в Харькове, простите, 60 лет, у меня все в этом городе: все друзья, мои дети здесь родились, я здесь женился, всю жизнь работал и так далее. Сколько бы ни было у меня соблазнов и просьб перебраться в Киев, Харьков – мой город, я здесь живу.

Так вот, для меня главное – понимание того, что Харьков никогда себя не воспринимал как город №2. Да, мы не первые. Но и не вторые, понимаете? Харьков всегда старался быть самодостаточным.

Он не терпел, когда ему из Киева указывали, на каком языке в школах должны преподавать, с кем дружить, с кем заключать договора и так далее. Но точно так же для Харькова было бы неприемлемо, если бы ему начали указывать из Белгорода или Москвы. Это специфическая ментальная особенность этого города: он абсолютно самодостаточен. И с ним нельзя разговаривать на языке "мы тут больше знаем, как вам любить Украину".

Сейчас вот эти нарративы пророссийскости, они, мне кажется, немножко не туда. Очень часто язык и культуру путают с пророссийскостью. И, опять-таки, культура же тоже разная, понимаете? Можно говорить о Фадееве, а можно о Каверине – это разная культура.

– Я почти во всем с вами согласен, но многие же хотят в одно мгновение исправить все те деформации, которые происходили с 30-х годов ХХ века. В 1930-е годы Харьков был украинским украиноязычным городом, а потом, лет за 10–15, все это дело перекрутили. Люди, которые пострадали от этих деформаций, хотят одним махом, не имея ни опыта, ни инвентаря, ни большого запаса времени, это поправить. Так рождаются квоты и все эти российские нарративы – очень простая история.

– Орест, но вы согласны с тем, что они сплошь и рядом рождаются не в Мордоре, а у нас?

– Да-да…

– …и мы сами их создаем – правильно? Потому что очень часто люди с интеллектом, с тактом, которые понимают, что нельзя налетать и головы срубать… Понимаете, что происходит? Тот, кто бросил курить, – самый рьяный борец с никотином. Бывшие алкоголики лучше всех борются с пьянством. А человек, который 50 лет разговаривал только по-русски, у которого дома все разговаривают по-русски, вдруг начинает следить за квотами. Это настолько неприемлемо – лично для меня! Давайте уйдем от того, что было, и посмотрим в Украину сегодняшнюю, в Украину будущего. Каждое решение, которое добавляет конфликтности, добавляет выяснения отношений. Сейчас, когда Украина победила, развитие языка, стремление говорить на родном языке должно стать модным, это должен быть один из элементов гордости за нашу страну, за ее успехи, – вот как язык поднимается! У нас есть варианты в литературе, музыке, культуре, в балете, в конце концов, которыми мы гордимся! То есть через гордость. Через успехи! А не через попытку унизить, очернить, запретить, квотировать и так далее. Вот как я это вижу.

– Должно стать модным, однозначно. Как и когда, по вашему мнению, кончится эта война?

– Есть два момента, почему я не хочу отвечать на этот вопрос. Ну, во-первых, хотя бы потому, что тот же Подоляк просил нас всех поменьше комментировать, как она должна кончиться, не лезть в это дело. Хотя бы потому, что у нас с вами нет никакого объема информации.

Я специально читаю три информационные ленты: нашу, европейскую и российскую. И я вижу, как один и тот же вопрос трактуется по-разному и отдаю себе отчет в том, что понятия не имею об истинном положении на фронте, о том, что мы можем, какие резервы, какие запасы… Я понимаю, что здесь есть элементы психологической войны и что только имея большой объем адекватной информации можно прогнозировать степень компромиссов. Общество должно будет понять и принять концепцию мира, а для того, чтобы оно поняло и приняло, его на каком-то этапе придется объективно проинформировать.

– Сложный вопрос хочу задать. Понятно, что так называемая военная спецоперация, война в путинском формате, провалилась. И сегодня Путин уничтожает мирных жителей, используя смерти как фактор влияния на украинскую власть. Подталкивая украинскую власть пойти на какие-то уступки. Как по-вашему, ради спасения жизней сотен тысяч украинцев власть имеет право идти на уступки?

Какой выбор, по мнению Евгения Комаровского, должна сделать украинская власть? Смотрите в "Орестократии":

– Последний блок вопросов – хочется о детях поговорить, которые переживают эту страшную ситуацию, бегают в бомбоубежища, которые были эвакуированы через гуманитарные коридоры… Просьба к вам – дайте совет родителям: как общаться на эту тему с детьми, что рассказывать, что нет, насколько откровенным нужно быть в этой ситуации? Чтобы, с одной стороны, дети понимали, что происходит, а с другой – не надломить им психику?

– Орест, ну, прежде всего, хотел бы все-таки обратить ваше внимание на то, что доктор Комаровский однозначно не является экспертом в области детской психологии. Все-таки каждый должен заниматься своим делом. Поэтому профессиональные психологи могут со мной не согласиться, и я всегда призываю родителей искать информацию из абсолютно экспертных, достоверных источников, которые, по большому счету, сейчас есть. Тем не менее, главные вещи, о которых я хочу сказать, подчеркнуть и всегда делаю на этом акцент.

Детская психика намного пластичнее, чем психика взрослого. На детей очень серьезно влияют психотравмирующие факторы, вне всякого сомнения, но после того, как этот фактор исчезает, детский организм достаточно легко, намного быстрее, чем организм взрослого, приходит в норму. Самое сложное в том, что ребенок… Его эмоции, его оценка окружающего идут через зеркало, и этим зеркалом являются взрослые, которые находятся рядом. Детеныши млекопитающих ищут защиту, пытаются транслировать опыт взрослых – это главный инстинкт. Если рядом испуганная заплаканная мама, никакие инстинкты не работают. Поэтому в любом бомбоубежище, в любом ограниченном пространстве рядом с детьми (если это возможно) должны быть, прежде всего, именно те взрослые, которые могут не кричать, держать себя в руках, спокойно разговаривать, рассказывать детям о том, что да, это враг, это опасно, мы должны действовать так… Говорить очень конкретно, как со взрослыми, и служить личным примером.

Особенность всех млекопитающих – детеныши копируют поведение взрослых, поэтому взрослые должны быть примером правильного поведения. Нельзя крикнуть ребенку "ложись!" – и при этом стоять, понимаете? Нельзя просить "улыбнись, не плачь, не бойся" – и самому рыдать.

Естественно, в случае с людьми, которые покидают зоны боев и бомбежек, мы сплошь и рядом имеем ситуации, когда ребенок, покинув опасную зону, 24 часа в сутки находится рядом с рыдающей мамой, которая не спит ночами, ничего не знает о судьбе мужа, оставшегося там, и так далее. Опять-таки, в этой ситуации очень важно, чтобы рядом с детьми максимально были взрослые. Чтобы дети, которые вырвались из зоны поражения, общались с другими детьми, а также со взрослыми, которые не прошли через эти ужасы. Чтобы у них была другая среда – вот это главное.

Не надейтесь, что придет кто-то, даст вашему ребенку или вам некую волшебную таблетку – и все пройдет. Это не работает. Но тем не менее человечество имеет огромный опыт работы с людьми, которые покинули зону бедствия. Есть психологические и психотерапевтические методики – они не представляют никакой тайны. Есть люди, умеющие работать с этим. Главное – понять: чем дольше длится психотравмирующий фактор, тем сложнее потом восстанавливаться. Поэтому чем быстрее это все кончится, тем меньше мы потеряем детей, психику взрослых и все остальное.