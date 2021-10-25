Добкин финансирует из прибыли от птицефабрики предвыборную кампанию – Соломанин заявил, что будет бороться за свое предприятие

В интервью изданию "Комсомольская правда в Украине" бывший владелец Владимир-Волынской птицефабрики Григорий Соломанин обвинил Михаила Добкина в том, что тот является выгодоприобретателем от рейдерского захвата его предприятия.

По словам Соломанина, птицефабрику у него отобрали 12 лет назад – его предал управленец, которому он доверял и с которым проработал 7 лет. Об этом Соломан якобы узнал случайно.

"Я узнал, что каким-то непонятным решением суда, и еще суда совершенно иной области, без оповещения сторон якобы решено все отдать в пользу третьих лиц!", – рассказал Соломанин.

Бывший владелец фабрики рассказал, что когда приехал из Харькова во Владимир-Волынский, то на предприятие уже не смог попасть.

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"На воротах стояла чужая охрана, мне дали понять, что лучше ничего не пытаться изменить. После неоднократных обращений в правоохранительные органы до сих пор не установлено, было ли на самом деле судебное заседание. Кто в нем участвовал и не поддельное ли решение суда", – говорит Соломанин.

По словам Соломанин, он может предположить, что конечным выгодоприобретателем всех махинаций является Михаил Добкин.

"В марте в интервью интернет-изданию "Бабель" он же сам рассказал, что Владимир-Волынская птицефабрика досталась ему в наследство от отца, который якобы ее строил.

Я хорошо знал покойного Марка Моисеевича Добкина и глубоко его уважал. Могу смело утверждать, что до 2010 года, пока я руководил фабрикой и пока она расстраивалась, Марка Моисеевича на ней не было никогда и он ее в моей семьи не покупал ", – заявил бывший владелец.

Соломанин отметил, что сейчас Михаил Добкин получает прибыль от фабрики, с которой финансирует свою политическую деятельность и предвыборную кампанию, о чем политик сам заявлял журналистам. Бывший владелец говорит, что нацелен добиваться справедливости.

"Я буду использовать все законные методы, чтобы добиться логического завершения истории с рейдерством, и надеюсь, что в новом политическом периоде, с новым генеральным прокурором и руководителями силовых структур, справедливость и закон восторжествуют и виновные будут привлечены по всей строгости закона! Это дело моей репутации и всей моей жизни, и я не отступлю от поиска правды и справедливости ", — отметил Соломанин.