В штабе лукашенко долго думали над тем, как бы поприличней официально объявить войну Украине и не придумали ничего умнее, чем обвинить всех сотрудников её посольства в Беларуси в шпионаже и диверсиях. Об этом 22 марта заявило КГБ лукашенко в надежде, что все двадцать сотрудников посольства Украины всё правильно поймут и сами уедут, избавив дуче-батьку от процедуры официального разрыва дипотношений. Это заявление появилось через одиннадцать дней после того, как последний белорусский дипломат покинул Украину по команде лукашенко.

Де-факто Беларусь 11 марта разорвала дипотношения с Украиной, что считается первым признаком объявления войны. Штаб лукашенко одиннадцать дней терпеливо ждал, когда же МИД Украины сделает ответный шаг, а тот его всё не делал и не делал. Терпение лукашенко лопнуло, и он приказал КГБ повлиять на Украину и ускорить процесс. Но получил совсем не тот результат, которого ждал. МИД Украины в тот же день официально ответил дуче-батьке, – не надо гнать пургу, и никого из своих сотрудников не отозвал. Так дуче-батьку поставили перед необходимостью самому объявить войну и отразить нападение Украины, захватившей одно здание в Минске и поднявшей над ним свой флаг.

Видео дня

Но дуче-батька пока так и не решился на военную операцию по нанесению превентивного удара по зданию посольства Украины в Беларуси. Вместо этого 23 марта в эфир отправили Александра Вольфовича, госсекретаря Совбеза Беларуси, чтобы он сказал: "Мы не допустим развязывания и втягивания нас в какой-нибудь военный конфликт, но свою страну, свою территорию мы будем защищать". Кто втягивает, в какой конфликт и с кем, – Вольфович не признался.

Почему такое заявление в момент, когда все ждут, что лукашенко, наконец, без всяких обиняков объявит войну Украине, сделал не он, а Вольфович, имеет одно единственное объяснение: объявлять войну – это прерогатива дуче-батьки. Поскольку он сделать это 23 марта был ещё не готов, то абстрактно поговорить о мире в эфир отправили Вольфовича. Дуче-батька о мире уже столько наговорил, что ему никто не верит, а на наглые происки украинского посольства, которое демонстративно не уезжает из Минска, реагировать как-то надо. Можно сказать, что у лукашенко в Минске теперь свой Мариуполь, но он не может его бомбить.

Такой манёвр лукашенко связан прежде всего с тем, что его собственная или российская разведка информировала, вечером по минскому времени Госдеп США официально назовёт действия российской армии в Украине военным преступлением и заявит, что будет требовать суда над виновными. У дуче-фюрера поняли: с объявлением войны лучше пока повременить, несмотря на всю настойчивость Кремля. Тем более, что на 24 марта был назначен экстренный саммит, и что там решат, – у лукашенко не знали.

Конфигурация фронтов тоже такова, что когда рашистов начнут гнать из Киевской и Черниговской областей, то отступать они могут только в Беларусь, откуда и пришли. По ним в Беларуси обязательно прилетит, если её армия не будет сама их разоружать и сдавать в плен украинским или польским войскам.

Все эти внешнеполитические соображения и умерили пыл лукашенко с объявлением войны Украине или НАТО. Но кроме них на дуче-батьку давят ещё и внутриполитические соображения. Перед глазами у него живой пример пока ещё живого кадырова, которого московиты демилитаризируют и "денацифицируют" по полной программе.

Кремль ультимативно потребовал от кадырова вернуть кровью его гвардейцев те деньги, который он получал от москвы двадцать лет. Поскольку кадыров хочет их и впредь получать, то был вынужден отправить на войну своих гвардейцев. Развести москву и подменить их кем-то другим он не смог. В результате число бойцов, находящихся под его командование резко сократилось и будет сокращаться по мере восполнения потерь, которые кадыровцы будут нести в Украине. Кремль не только воюет руками чеченцев, но и попутно разоружает кадырова. Чем больше их уедет воевать в Украину и оккупировать Беларусь, тем меньше бойцов останется в его распоряжении. Те, кто сейчас находится в Украине и Беларуси уже де-факто подчиняются не ему, а российским генералам и могут быть ими разоружены в любой момент. Когда такая демилитаризация кадырова наберёт обороты, то москва приступит к "денацификации" Чечни и приведению её к стандартам типовой российской провинции.

Разоружение чеченцев и их "денацификация" не были главной целью для москвы при планировании нападения на Украину, но её генштаб не мог не учитывать такую перспективу, возможности которой только будут расти по мере продолжения войны.

Кадыровцы отнюдь не случайно зашли из Беларуси под Киев и Чернигов уже в первые дни войны. Не случайно и то, что Кремль свёл их в приграничной Гомельской области в отряды так называемой "военной дорожной полиции". Население этой стратегически важной области смешанное – белорусы, украинцы, русские и такие себе "советские люди". Все они одинаково несимпатичны кадыровцам, для которых не проблема стрелять в них без всяких объяснений. Служба в такой "полиции" пока не опасна и доходна, и тут совпадают интересы как москвы, так и среднего звена командования кадыровцев, а также их рядового состава.

Для москвы концентрация кадыровцев в Гомельской области – это ещё один практический шаг к оккупации Беларуси и тихой смене в ней власти на местах. Кадыровские патрули уже де-факто вытесняют белорусскую милицию на обочину, где ту ждут кадровые чистки перед переформатированием её остатков в полицию Рф. Для вояк кадырова всех званий поездка в Беларусь – это не только способ обогатиться, но и вырваться на просторы бандитского набега из затхлой атмосферы Чечни, где на десятилетие вперёд расписано, кто кому бос и сколько надо ему платить. Поездка в Беларусь – это расширение поля деятельности кадыровской мафии и решение её собственных проблем. Поэтому большинство, особенно рядовых бойцов кадырова, не прочь поехать в Беларусь. Перспектива пограбить в Украине во время войны и "зачисток" тоже вдохновляет их.

Так москва похищает у кадырова его армию, и делает это вполне сознательно и планово. Это простейшая и первичная схема имперских завоеваний со времён нашествия гуннов. Её механизм можно описать таким примером. Сначала московиты завоёвывают удмуртов и мордву, затем гонят их на покорение Кавказа. После захвата Кавказа они гонят его население на завоевание Беларуси, затем белорусов на завоевание Украины, украинцев на завоевание Польши, поляков на завоевание Германии и так далее, пока не упрутся в Атлантический океан. Параллельно с этим производится замена населения на завоёванных территориях и другие "активные мероприятия", как выражаются "чекисты".

В штабе лукашенко имеют не только из истории представление об этой схеме, но уже и могут наблюдать её реализацию в Беларуси. Отнюдь не всех в штабе привлекает личное участие в ней, а тех, кого оно привлекает, многое смущает на данном этапе. Для них не очевидно, что Рф выиграет у Украины эту войну, зато очевидно, что активное вступление в неё Польши и других стран НАТО всё меняет. Ядерный бред москвы вообще исключает любое планирование для штаба лукашенко. В случае теоретической победы Рф во всех её вариантах для белорусов всё складывается даже хуже, чем в случае её поражения. Те из них, кто не погибнет в войне и останется жить в Беларуси, будут вынуждены полностью лечь под московитов и кадыровцев, а остальным придётся ехать осваивать разрушенную Украину, и готовиться к войне с Польшей и странами Балтии.

В штабе лукашенко все такие варианты проанализировали и пришли к выводу, что пока надо стараться официально войну Украине не объявлять и её посольство не штурмовать, как бы не давила москва. Похоже, в штабе начинать тихо думать также над тем, как правильно выбрать момент, когда сдаться в плен, и кому лучше сдаваться ЕС, НАТО, Великобритании, Украине, а может быть Швеции. Перспективы в этом случае для белорусов более интересные, чем от активного участия в войне на стороне Рф. Если вовремя и правильно сдаться в плен, то и в Евросоюз можно будет быстро вступить.