Дипломат Левченко: переговоры в Стамбуле вселяют оптимизм и приближают окончание войны. Интервью

Результаты состоявшихся в Стамбуле 29 марта российско-украинских переговоров вселяют оптимизм. Сам факт того, что начался процесс предметного обсуждения документа, который должен поставить точку в войне России против Украины, крайне положителен.

Позиция украинской делегации о недопущении деоккупации Крыма и Донбасса военным путем является правильной. Гарантии безопасности, которые будут предоставлены Украине странами-союзниками, будут гораздо серьезнее, чем те, которые наша страна получила согласно Будапештскому меморандуму.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал посол Украины в Хорватии 2010-2017 годов, историк Александр Левченко.

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– Как вы оцениваете состоявшиеся в Стамбуле 29 марта переговоры?

– Очень положительно. Честно говоря, я не ожидал, что будут столь неплохие результаты. Понятно, что все это предварительно. Пока украинская сторона высказала свою позицию. И эта позиция, мне кажется, очень сбалансирована.

Главное, что уже предметно говорится о подписании текста будущего договора. Это не значит, что он будет подписан, потому что мы не знаем, как будет реагировать официальная Москва. Члены российской делегации – это одно, а политическое руководство России и его мнение – это другое.

Я был свидетелем многих переговорных процессов в Хорватии, Боснии и Герцеговине. Их была масса! Уже вроде бы договорились, но в последний момент что-то не получается. Поэтому к этому нужно быть готовым.

Несмотря на то, что российская сторона заявила, что на Черниговском и Киевском направлении вроде бы активных действий не будет, это еще ничего не значит. Надо быть начеку. Хотя как раз на этих направлениях инициатива переходила в наши руки. Но пускай так.

Далее. Мне нравится формулировка относительно Донбасса, что окончательное решение вопроса состоится во время встречи президентов.

Предварительно мы знаем, что Украина просит на уровне гарантий безопасности пятой статьи Хартии НАТО о предоставлении помощи нуждающейся стране. Потому это нормально.

Что касается Крыма – то, что мы будем решать вопросы в течение 15 лет на двустороннем уровне – это тоже нормально, учитывая позицию Москвы и самого Путина. И хорошо, что мы заговорили о том, что Украина никак не желает военным способом возвращать территорию полуострова и оккупированную часть Донбасса. Мы заранее говорим, что мы нейтральны, что мы безъядерны, у нас нет ни химического, ни бактериологического оружия.

– Конечно, вы даете оценку с точки зрения дипломата. Военные эксперты уверяют, что в войне необходимо ставить точку, а для этого должна быть освобождена абсолютно вся территория Украины.

– Военное освобождение Крыма – это катастрофа для Украины. Знаете, вчера меня спросили, а не зря ли мы не использовали Хорватский сценарий военного возвращения оккупированных территорий.

Уважаемые! Хорватский военный сценарий не подходит для Донбасса и Крыма, потому что как только мы туда рыпнемся, Россия начнет широкомасштабную войну. Только она началась бы на 5 лет раньше, чем сейчас. Но тогда наша способность сопротивляться была гораздо хуже.

Поэтому слава богу, что мы не полезли. Я все время предостерегал: ни в коем случае не выходите из Минского процесса, Россия сама выйдет.

Поэтому я не понимаю – мало того, считаю опасной идею о том, что нужно возвращать территории военным путем, особенно Крым и Донбасс. Относительно других территорий мы исходим из того, что им должен быть возвращен статус до 24 февраля, следовательно, они должны быть возвращены Украине.

Потому позитив от переговоров есть. Опасность в том, как отреагирует официальное руководство РФ. Поэтому лучшая гарантия наших последующих дипломатических переговоров – это наши Вооруженные Силы и то, сколько за это время мы успеем уничтожить танков, самолетов, пехоты противника. Это скорее подтолкнет Москву к тому, чтобы эти переговоры велись в реальной плоскости.

– Итак, вы считаете наиболее приемлемым вариантом окончания войны обязательства Украины, что она не будет военным путем освобождать Крым и Донбасс, то есть фактическое возвращение в состояние 24 февраля.

– Нет. Самое главное, что нам дают гарантию нашей безопасности. 9 стран – постоянные члены Совбеза ООН плюс Польша, Израиль, Канада.

– Но мы помним гарантии безопасности, предоставленные Украине согласно Будапештскому меморандуму. Как мы можем быть уверены, что с новыми гарантиями не произойдет так же?

– Можем. Это разные вещи. Будапештский меморандум прохлопала украинская делегация. Это претензии к парафировавшим этот текст, к руководству Министерства иностранных дел. Это было видно невооруженным глазом.

Сейчас же будут совсем другие юридические обязательства договорного характера, потому это будет совсем другая история.

– Дай бог.

– Это так и будет.

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