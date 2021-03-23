Депутати, які знову пішли у карантинну відпустку на 3 тижні, задумали провести позачергове засідання. Слуги народу хочуть заслухати правоохоронців щодо акції протесту, а опозиція - про вакцинацію, Вагнеровців і всі решта нагальні проблеми…

Цікаво, що кілька днів тому, коли депутати проголосували за чергові карантинні канікули для себе із збереженням своїх зарплат і депутатських виплат, про ці актуальні питання якось забулося.

Нагадаю, що з ініціативою проведення позачергового зібрання можуть виступити Президент або не менш як 150 депутатів.

Тому нині влада й опозиція піарять свої позачергові засідання і збирають власні 150 підписів.

Проте, підписи потрібно збирати під чітко визначеним порядок денний і з наявними проектами документів. Поки жодного порядку денного досі не оприлюднено.

Більш за те, послухати правоохоронців можна на засіданні Комітету з правоохоронної діяльності, який разом з іншими Комітетами повинен працювати в ці карантинні 3 тижні.

Ініціатори позачергового засідання з обох таборів забули, що додатково запустити машину ВР у режимі пленарного засідання - це кілька десятків мільйонів бюджетних гривень.

Отож, працюйте в Комітетах, збирайте коаліцію і фракції, вимагайте повної інформації та професійних дій від правоохоронців, а піаритися за наші гроші не варто!

П.С. Між іншим, Голова ВР сьогодні перебуває в дружньому Люксембурзі.