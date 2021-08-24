Это праздник со слезами на глазах, но слёзы эти пока ещё не от радости — они другие. Очень хочу верить, что со временем они сменятся слезами счастья, слезами радости от того, что страна наша стала действительно самостоятельной, мощной и здоровой — здоровой во всех смыслах, единой страной честного труда равных граждан. А пока это праздник надежды.

Пусть мечты украинцев сбудутся! С днём наших надежд!

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