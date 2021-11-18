Дело одного поколения: Ярош предрек развал России

Советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины Дмитрий Ярош прогнозирует, что Российскую Федерацию непременно ждет распад и произойдет это "не в очень далекой перспективе". Главу страны-агрессора Владимира Путина он назвал "российским квазиимператором".

Мнением экс-лидер "Правого сектора" и командующий "Украинской добровольческой армией" поделился в интервью главному редактору интернет-издания "Гордон" Алесе Бацман. Журналист спросила, о чем бы он говорил в случае встречи с президентом РФ, беседа вышла в записи на YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Никогда не думал об этом, но, например, мог бы поговорить о вероятном распаде России. Вижу ли я его? Безусловно. Трудно сказать когда, но не думаю, что это в очень далекой перспективе. Кажется, это дело одного поколения. Например, в 1989-м я и подумать не мог, что в 1991 году Советский Союз развалится. То есть, это все может произойти в любой момент", – отметил Ярош.

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По его словам, спровоцировать такой процесс способны любые события: это может быть даже смерть российского лидера или же активность мусульманского населения.

"В РФ смерть царя – это всегда потрясение и смута. Поэтому она мгновенно может развалиться. Мы видим, какое у Кадырова (Рамзана, главы Чечни. – Ред.) влияние на Северном Кавказе. Мусульманский фактор растет в мире. Это мина замедленного действия, которая в любой момент может взорваться и империи придет конец", – выразил убеждение бывший лидер "ПС".

Он считает, что "российский квазиимператор" Путин оказал себе медвежью услугу тем, что аннексировал Крым и начал боевые действия на востоке Украины. По его мнению, этим президент России фактически заложил устои для ускорения развала своей "империи".

"И это очень важно. В конце концов, все закончится тем, что Кавказ станет какой-то Кавказской Конфедерацией, Татарстан и Башкортостан – Татарской и т. д. Они разлетятся вдребезги. Мы уже видим, что Китай практически владеет Дальним Востоком и Сибирью, вырезает тайгу и вывозит к себе", – рассказал советник главнокомандующего ВСУ.

Поэтому, подчеркивает Ярош, главе РФ сейчас лучше заниматься именно этими проблемами. Хотя и признает, что это не такой человек – "Путин за главную задачу ставит имперское мессианство, возрождение империи".

Как сообщал OBOZREVATEL, весной 2021-го, когда у границ Украины фиксировали перемещение и большое скопление войск РФ, многие эксперты говорили, что страна-агрессор готовится к вероятному вторжению. Дмитрий Ярош тогда выразил убеждение, что оно "станет гвоздем в гроб империи". Подробнее читайте в интервью по ссылке.