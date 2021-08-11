Действия Лукашенко – это указания Путина, Украина должна отреагировать на угрозы Беларуси, – 'ЕС'

Власть Украины должна отреагировать на последние заявления нелегитимного президента Беларуси Александра Лукашенко, в которых он прямо угрожает нашей стране и намекает на признание незаконно оккупированного Россией украинского полуострова Крым. Реакция Украины должна быть жесткой, решительной и эффективной.

Об этом заявили в политической партии "Европейская солидарность", передает пресс-служба политсилы. В заявлении народные депутаты отметили, что Лукашенко фактически легитимизирует формирования "Л/ДНР", ведь Беларусь признала незаконные документы, позволив въезд на свою территорию по так называемым "паспортам" и номерным автомобильным знакам из оккупированных Российской Федерацией регионов.

"Российские спецслужбы и военные формирования давно чувствуют себя на территории Беларуси как дома. Создание единого союзного государства РФ-Беларусь представляет прямую угрозу территориальной целостности и суверенитету Украины. Наша фактическая граница со страной-агрессором увеличивается на треть. Агрессивные намеки диктатора Лукашенко недвусмысленно дают понять, что он готов быть соучастником Путина по вторжению в Украину и оккупации украинских территорий", – заявили в политсиле.

Видео дня

По убеждению "ЕС", призывы Лукашенко к переговорам с главарями "Л/ДНР" – это публичное подыгрывание кремлевским сценариям, подтверждающее серьезность угроз на нашей северной границе.

"Европейская солидарность" призывает украинскую власть к адекватной, оперативной и жесткой реакции. Необходимо усилить защиту наших границ, увеличить финансирование и обеспечение наших пограничников и военнослужащих. Украина должна присоединиться к санкционной политике стран Запада против Лукашенко", – сказано в заявлении.

В партии напомнили, что именно фракция "Слуга народа" проголосовала за закупку белорусской электроэнергии, а действующее правительство покупало энергоносители, фактически финансируя диктаторский режим, и предостерегла, что сейчас есть большой риск возврата к этим схемам.

"Настаиваем, что на первом своем заседании в сентябре Верховная Рада Украины должна проголосовать за инициативы "ЕС" о полном запрете закупки электроэнергии из РФ и Беларуси. В условиях фактической экономической войны, объявленной Лукашенко Украине, следует максимально отказаться от белорусского экспорта. Минск как площадка для мирных переговоров становится опасной для украинской делегации в ТКГ. Лукашенко еще раз подчеркнул, что сегодня Беларусь не является нейтральной страной, а работает полностью в фарватере Кремля. Площадка ТКГ должна быть перенесена", – заявили в "ЕС".

Украина вместе с международным сообществом должна приложить все усилия, чтобы Лукашенко отвечал за ежедневные нарушения прав человека, пытки и истязания оппозиционеров в белорусских тюрьмах, исчезновения и убийства мирных граждан, несогласных с диктаторским режимом, за передачу военных преступников "вагнеровцев" своему суверену Путину, считают в партии.

"Украинская власть, представители которой нередко позволяют себе некорректные и недипломатичные заявления в адрес наших международных партнеров из ЕС и США, не научилась жестко и действенно реагировать на оскорбления в сторону Украины со стороны диктаторских режимов неадекватных правителей", – уверены в политсиле.

В "ЕС" также призвали власть понять, что Лукашенко год назад исчез как самостоятельный политик, а его устами говорит Кремль.

"Его действия – это указания Путина. Его враждебные намерения и угрозы являются ничем иным, как намерениями и угрозами российского агрессора. А потому за слова Лукашенко должен отвечать и Путин. Украинской власти следует активизироваться и донести этот сигнал и понимание к нашим западным партнерам", – подытожили нардепы.