Данилов – о фейках РФ: агрессор использует "черную" пропаганду и ложь

Россия использует в войне против Украины "черную" пропаганду, выдумки и ложь, чтобы повлиять на способность нашей страны противостоять агрессии. Количество фейковых сообщений значительно выросло с попытками эскалации на Донбассе.

Об этом на своей странице в Facebook написал Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Он обратился к работникам медиа с просьбой не поддаваться на провокации РФ, проверять и взвешенно подавать информацию.

"Восьмой год Украина противостоит гибридной военной агрессии России. И эта война продолжается не только на передовой, но и на информационном фронте, где одной из главных целей РФ является украинские СМИ, эксперты, представители гражданского общества", – отметил Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что страна-агрессор использует для распространения своих фейков не только СМИ, но и соцсети и мессенджеры, где отсутствует какая-либо редакционная политика и самоцензура.

"В этом плане Кремль действует в строгом соответствии с канонами работы российских спецслужб в условиях военной агрессии...РФ преследует цель создать параллельную информационную реальность. Способствует этому и "пятая колонна" внутри нашего государства", – написал политик.

Напомним, что в апреле российские СМИ активно распространяли неправдивую информацию об украинской армии в России и ОРДЛО. Подборка фейков – по ссылке.

Алексей Данилов в Facebook. Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Данилов заявил, что Украина стремится разрешить ситуацию на Донбассе только с использованием политических и дипломатических методов, но свои земли она точно никому не отдаст.