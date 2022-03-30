Что Путин будет делать в Украине дальше: Яковенко озвучил прогноз

Любые переговоры с главой страны-агрессора России Владимиром Путиным лишены смысла. Он настроен на дальнейшую эскалацию в ходе войны против Украины, включая и угрозу нанесения ядерного удара.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал российский оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко.

"Другой опции, кроме как дальнейшей эскалации, я не вижу. Для Путина какая-то попытка переговоров, какого-то иного выхода из этой войны просто невозможна. Потому что то, что предлагает путинская переговорная площадка – это просто неприемлемые вещи. Только эскалация", – подчеркнул он.

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Оппозиционер предположил, что глава Кремля, который не смог победить украинскую армию, делает упор на уничтожение мирного населения и украинских городов. "Он будет уничтожать мирное население, украинские города до тех пор, пока не произойдет какой-то остановки", – сказал Яковенко.

Он также предупредил, что Путин готов решиться на нанесение ядерного удара.

"В резерве у этого кремлевского безумца остается ядерное оружие. И в принципе я не вижу никаких противопоказаний для его применения", – заметил оппозиционер.

"Я надеюсь, что этого не будет, но жизнь постоянно убеждает в том, что надеяться на какое-то присутствие здравого смысла человека, который распоряжается всем в России, не приходится", – подытожил он.

Как писал OBOZREVATEL, экс-командующий объединенными силами НАТО в Европе Уэсли Кларк допустил, что Путин может нанести ядерный удар по одной из стран Альянса. В качестве мишени может быть избрана Польша.

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