Когда введут санкции и депортируют члена политсовета Слуги народа Вадима Слюсарева, который десятки раз нарушал режим санкций и незаконно летал в Крым через Москву? ДАННЫЕ БАЗЫ АВИАБИЛЕТОВ РФ

"Граждане России, которые незаконным способом прибыли на временно оккупированные территории, должны будут покинуть Украину... Они, по сути, являются пособниками этого преступления, которое совершается официальной Россией, официальным Кремлем. Поэтому их судьба... Я не люблю слово "депортация", оно несет дух сталинского режима. Но украинским законодательством предусмотрено выдворение из страны" - заявил 28 марта вице-премьер-министр Алексей Резников.

Но что делать с гражданами Украины, которые незаконно пребывают на территории Крыма, прилетая туда в нарушение режима пограничного контроля Украины, на незаконных рейсах российских авиалиний, которые нарушают правила авиаперелетов в украинский Крым? Что делать, если высокопоставленный руководитель партии власти - Слуги народа многократно нарушал законы Украины и скрывает это от граждан?

13 марта в политсовет партии Слуга народа был избран Вадим Слюсарев. Слюсарев - генерал-майор, который прослужил в пограничной службе 25 лет. Но когда началась война в 2014-м, Слюсарев уволился, и защищать страну не пошел - а пошел защищать свой бизнес. За 25 лет "непорочной службы" он обзавелся двумя гостиницами в Алуште, и в марте 2014-го его родители быстро получили российское гражданство, а сын к ним приехал и зарегистрировался по адресу квартиры в Севастополе уже по российским законам. Защищал генерал Слюсарев украинскую границу, получал власть, деньги, привилегии, большой бизнес сразу после отставки, но как только на его страну напали - сразу перешел на сторону агрессора, и стал выполнять требования не украинской погранслужбы, а погранслужбы Российской федерации!

При этом согласно расследованию Радио Свобода Слюсарев стал одним из руководителей избирательного штаба партии Слуга народа, куратором приграничной Харьковской области:

Именно Слюсарев контролирует власть в приграничной области - его прокурор, его народные депутаты, его районные администрации, это крайне ценный агент влияния для России. тесно связанный интересами с оккупантами.

Мы показали, что Слуга непонятно какого народа Слюсарев проходит по базам учета миграционной службы РФ.

Но теперь мы добыли нам данные базы авиабилетов РФ - сделали тоже самое, что в свое время сделал Беллингкэт. Данные всего за 3 года, хотя есть сведения, что Слюсарев был в Крыму и в период 2014-2016 годов.

И оказалось, что за последние три года, которые хранятся данные в РФ, Вадим Слюсарев летал на самолете в Российской Федерации... 20 раз! И плюс один раз ездил на поезде.

Вот список перемещений Слюсарева :

1. 21 февраля 2021-го года вылетел рейсом Москва-Стамбул 387- PC. Прилет в Москву не зафиксирован, предположительно, купил билеты из Стамбула в Украину;

2. 12 августа 2019-го года Слюсарев вылетает в Крым из Белгорода рейсом 39-N4, а 19 августа возвращается из Симферополя в Белгород рейсом 40-N4.

3. В 2018-м Слюсарев летал в Крым и обратно 4 раза:

- 7-17 февраля;

- 23-30 июня;

- 19-23 июля;

- 19-25 декабря.

4. В 2017-м Слюсарев был в Крыму 5 раз:

- 3-5 января;

- 23 февраля - 3 марта; и сразу в Москве по прилету 3 марта сел на 19-й поезд Москва-Харьков и вернулся поездом;

- 26 - 29 апреля;

- ? - 15 июля - времени прилета нет, предположительно, въехал в Крым на машине из Украины, а вернулся через российский Белгород на самолете из Симферополя;

- 3-6 ноября.

Какие выводы мы можем сделать?

1. Слюсареву удобно летать в Крым через ближайший российский аэропорт в Белгороде, но вместо Белгорода он регулярно ездит в Москву. Какие интересы его там держат? С кем контактирует украинский генерал и один из руководителей партии власти в Москве?

2. Многие поездки Слюсарева носят сугубо деловой характер. День рождения его мамы 1 апреля, день рождения папы 7 сентября, даты прилетов с этими семейными датами не совпадают. Слуга народа прилетает на оккупированную территорию буквально на пару дней, не в сезон, в разное время. То есть явно решает там какие-то срочные вопросы. Какие? С кем?

3. Слюсарев месяц назад зачем-то приезжал в Москву для полета в Турцию. Хотя возвращался другим путем, скорее всего, прямо в Украину. Очевидно, Слюсарев решил какое-то дело в Москве. И чтобы не делать крюк на обратном пути купил прямой рейс прямо в Киев. С кем встречался сейчас Слюсарев за три недели до избрания в политсовет?

4. За незаконное пересечение границы Украины по закону положен штраф в 1700 гривен, если штраф не оплачен за 10 дней, он умножается в 2 раза, плюс 10% добавляет Государственная исполнительная служба. То есть каждый случай незаконного въезда в Крым - это 4 тысячи гривен штрафа, за 10 случаев такого пересечения в 17-21 годах Слюсарев обязан заплатить 40 тысяч гривен.

Партия Слуга народа позорно и трусливо молчит после нашей статьи о крымских интересах Слюсарева.

Молчит и сам Слюсарев.

Поэтому Цензор.Нет обратится к руководству Слуги народа с официальными запросами с просьбой прокомментировать грубейшее нарушение законодательства членом политсовета Слюсаревы и его вероятные связи со спецслужбами РФ. И опубликовать сколько раз Слюсарев пересекал границу РФ за последние годы, и как Слуга народа оценивает действия своего функционера,

Цензор.Нет обращается к Совету нацбезопасности и обороны дополнить список лиц, на которых наложены санкции, и включить туда Слюсарева.

Также мы просим Службу безопасности Украины провести проверку - сколько раз Вадим Слюсарев пересекал границу Украины с РФ в 2017-2021-м годах, совпадает ли это с датами его перелетов, и когда будет открыто уголовное дело по факту нарушения Слюсаревым законодательства Украины.

Это также должно быть основанием для судебного процесса против Слюсарева в исполнительной службе и по взысканию задолженности. 12 тысяч граждан Украины оштрафованы за незаконное пересечение границы, и Слюсарев обязан отвечать также как все.

Я не думаю, что его в этом случае можно назвать мягко - "сепаратист". Вадим Слюсарев - предатель присяги, предатель Украины.

Президент Владимир Зеленский, глава Офиса Андрей Ермак и глава СБУ Иван Баканов обязаны как можно быстрей дать оценку своему товарищу Слюсареву. Сколько еще вы будете держать такого человека в политсовете своей партии и позорить государство?

Слуга непонятно какого народа...

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