Чийгоз рассказал, сколько крымчан могут потерять свои земли из-за указа Путина

В оккупированном Россией Крыму около 200 тысяч местных жителей в 300 поселениях, подавляющее большинство из которых – крымские татары, могут остаться без своих земельных участков на полуострове по новым "законам" захватчиков.

Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказал народный депутат от "ЕС", заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.

Он отметил, что фактически земли могут отобрать у более 50% крымскотатарского народа. Ожидается, что сначала Россия будет забирать у местных те земельные участки, которые имеют лучшие условия для бизнеса.

Отвечая на вопрос о том, насколько реально допустить в оккупированный Крым международное сообщество, чтобы урегулировать земельный вопрос, Чийгоз отметил, что Россия является членом всех таких институций.

"Обращаемся в ЮНЕСКО, а в ЮНЕСКО кто? Русские тоже есть. Мы давали такое предложение со стороны государства, чтобы их вышвырнули всех из этих институций. Когда мы говорим о защите прав человека, мы там видим, что Россия еще и финансирует эти комитеты, мы обращались...Но тут должна быть четкая позиция государства в этих вопросах, сейчас мы ее не видим к сожалению", – сказал Чийгоз.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете на владение участками земли в оккупированном Крыму иностранцам, в том числе и украинцам. Участки принудительно продадут гражданам России.