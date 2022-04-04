Чийгоз: морги переполнены, страх гонит 'понаехавших' из Крыма. Интервью

Морги в ряде городов оккупированного Крыма переполнены российскими "освободителями", убитыми в ходе войны с Украиной. Санатории переполнены ранеными. Их так много, что на лечение брошены практически все медработники полуострова.

Несмотря на захват Северо-Крымского канала и подачу днепровской воды на полуостров, Крым спешно покидают россияне, завезенные сюда Кремлем. Чтобы поток "понаехавших" не был слишком мощным, оккупантами введены ограничения на перемещения по Крымскому мосту.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал народный депутат от "Европейской солидарности", заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.

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– Экс-вице-премьер Крыма Андрей Сенченко сообщил о том, что в Крым отправляются КамАЗы с телами военных РФ, а санатории забиты ранеными. Вы что-то знаете об этом?

– Началось с того, что в Крыму все морги, особенно в Армянске, в Джанкое, оказались переполненными телами российских солдат. Резко сократили возможности врачей работать с обычными больными – всех перекинули на раненых. Их действительно очень много.

Не удивительно, что раненых разместили по санаториям, потому что за период оккупации вся система здравоохранения в Крыму вообще накрылась. Поэтому эту информацию я могу подтвердить.

– Местные жители знают об этом или от них скрывают информацию?

– Не думаю, что это можно скрыть. Откуда мы получаем эту информацию? От местных жителей, которые имеют глаза и уши. В таком регионе, как Крым, спрятать информацию сейчас, как и за все годы оккупации, невозможно.

Тем более, что сейчас наши граждане испытывают моральный подъем благодаря бегству "понаехавших". Их вдохновляет это.

– "Понаехавшие" россияне ринулись из Крыма?

– Да. Поэтому Путин принял решение ужесточить проезд через Крымский мост в российскую сторону. Это первое. Второе – все понимают, в том числе и наши местные, что такого понятия, как сезон, уже не будет долгие годы.

Если для рекламы Крыма пропагандисты еще как-то брехали про 5-7 миллионов туристов в год, но мы знали, что на самом деле было не больше 2 миллионов отдыхающих, то теперь Крым будет иметь вид Абхазии. Без разрушений, но пустынный, где невозможно рассчитывать на каике-то доходы от курортов.

Оккупанты радуются, что получили воду Северо-Крымского канала, но, на мой взгляд, сейчас, на этот период, это не имеет никакого значения, потому что они не смогут продуктивно использовать эту воду.

Достичь каких-то благоприятных условий в Крыму не получится. О процветании я вообще не говорю. Его не было все эти 8 лет.

– Главная причина, почему "понаехавшие" покидают Крым – экономическая?

– Нет, главная причина – это страх. Почему они заполняли Сочи и вообще не ездили в Абхазию, хотя Абхазия была гораздо привлекательней, чем Сочи. Потому что Сочи они считают более безопасным местом.

Абхазия считается опасным регионом, поэтому там произошло такое запустение.

– Русские, которые сейчас бегут из Крыма, боятся военных действий?

– Конечно. Если бы они заботились только об экономический вещах, они бы не продавали по дешевке свое имущество, которое на халяву получили в Крыму, став соучастниками преступлений Путина. Они приезжали в Крым и скупали все, что можно было скупать, а сейчас все это сбрасывают.

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