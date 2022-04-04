Чийгоз: морги переполнены, страх гонит "понаехавших" из Крыма. Интервью

Татьяна Гайжевская
Война в Украине 2022
3 минуты
Чийгоз: морги переполнены, страх гонит 'понаехавших' из Крыма. Интервью

Морги в ряде городов оккупированного Крыма переполнены российскими "освободителями", убитыми в ходе войны с Украиной. Санатории переполнены ранеными. Их так много, что на лечение брошены практически все медработники полуострова.

Несмотря на захват Северо-Крымского канала и подачу днепровской воды на полуостров, Крым спешно покидают россияне, завезенные сюда Кремлем. Чтобы поток "понаехавших" не был слишком мощным, оккупантами введены ограничения на перемещения по Крымскому мосту.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал народный депутат от "Европейской солидарности", заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.

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Экс-вице-премьер Крыма Андрей Сенченко сообщил о том, что в Крым отправляются КамАЗы с телами военных РФ, а санатории забиты ранеными. Вы что-то знаете об этом?

– Началось с того, что в Крыму все морги, особенно в Армянске, в Джанкое, оказались переполненными телами российских солдат. Резко сократили возможности врачей работать с обычными больными – всех перекинули на раненых. Их действительно очень много.

Не удивительно, что раненых разместили по санаториям, потому что за период оккупации вся система здравоохранения в Крыму вообще накрылась. Поэтому эту информацию я могу подтвердить.

Местные жители знают об этом или от них скрывают информацию?

– Не думаю, что это можно скрыть. Откуда мы получаем эту информацию? От местных жителей, которые имеют глаза и уши. В таком регионе, как Крым, спрятать информацию сейчас, как и за все годы оккупации, невозможно.

Тем более, что сейчас наши граждане испытывают моральный подъем благодаря бегству "понаехавших". Их вдохновляет это.

Оккупанты ограничили движение по Крымскому мосту из-за бегства россиян.

"Понаехавшие" россияне ринулись из Крыма?

– Да. Поэтому Путин принял решение ужесточить проезд через Крымский мост в российскую сторону. Это первое. Второе – все понимают, в том числе и наши местные, что такого понятия, как сезон, уже не будет долгие годы.

Если для рекламы Крыма пропагандисты еще как-то брехали про 5-7 миллионов туристов в год, но мы знали, что на самом деле было не больше 2 миллионов отдыхающих, то теперь Крым будет иметь вид Абхазии. Без разрушений, но пустынный, где невозможно рассчитывать на каике-то доходы от курортов.

Оккупанты радуются, что получили воду Северо-Крымского канала, но, на мой взгляд, сейчас, на этот период, это не имеет никакого значения, потому что они не смогут продуктивно использовать эту воду.

Достичь каких-то благоприятных условий в Крыму не получится. О процветании я вообще не говорю. Его не было все эти 8 лет.

Главная причина, почему "понаехавшие" покидают Крым – экономическая?

– Нет, главная причина – это страх. Почему они заполняли Сочи и вообще не ездили в Абхазию, хотя Абхазия была гораздо привлекательней, чем Сочи. Потому что Сочи они считают более безопасным местом.

Абхазия считается опасным регионом, поэтому там произошло такое запустение.

Русские, которые сейчас бегут из Крыма, боятся военных действий?

– Конечно. Если бы они заботились только об экономический вещах, они бы не продавали по дешевке свое имущество, которое на халяву получили в Крыму, став соучастниками преступлений Путина. Они приезжали в Крым и скупали все, что можно было скупать, а сейчас все это сбрасывают.

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