Чернышов может стать новым премьер-министром уже осенью, – аналитик

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов может возглавить Кабмин, сменив на посту нынешнего премьера Дениса Шмыгаля. Это может произойти уже осенью.

Такое мнение на своей странице в Facebook высказал политический аналитик Кирилл Сазонов. Он напомнил, что ранее в Украине власти практически не занимались вопросом оттока компетентных кадров за границу.

По словам Сазонова, только с 2014 года пределы страны покинули три миллиона украинцев. И только с приходом в Минрегион Алексея Чернышова, чиновники начали уделять достаточное внимание вопросу создания конкурентоспособных зарплат и повышения уровня жизни в стране.

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"Пожалуй, о каком-то комплексном подходе стало возможным говорить только с приходом в Минрегион Алексея Чернышева, который поставил задачу изучить проблематику в целом и разработать общую стратегию. В частности, создание центров креативной экономики и индустриальных парков. Создать точки роста, в которых развитие экономики позволит добиться конкурентоспособных зарплат и достойных условий жизни. В рамках децентрализации проекты улучшения условий жизни в маленьких населенных пунктах, которые и станут географически этими точками роста", – отметил Сазонов.

По его мнению, деятельность Чернышова свидетельствует о том, что он готов работать стратегически на перспективу, а его комплексный подход к проблеме оттока рабочей силы из Украины – большой плюс.

"Не зря ходят разговоры о том, что его кандидатуру рассматривают в качестве следующего премьера уже этой осенью", – резюмировал аналитик.