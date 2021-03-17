Вот не везет Медведчуку в последнее время. То каналы заберут, то трубу с соляркой, то пленки компрометирующие одна за другой идут. А вчера еще обозначился пролет по 50-му мажоритарному округу на Донбассе, где будут выборы в Раду 28 марта. Там от ОПЗЖ шел генпродюсер 112-го канала Артем Марчевский. Марчевский является лидером молодежного виртуального крыла ОПЗЖ. Почему виртуального? Потому что вся эта ситуация с санкциями против Медведчука хорошо показала, что партия является виртуальным шариком, который опирался медийный пузырь с помощью которого держал избирателей в тонусе. Нет пузыря – нет власти. И вот после закрытия каналов Медведчук лишился ключевого инструмента влияния без которого не может продвинуться даже на украинской части Донбасса, где у ОПЗЖ были неплохие рейтинги. Хотя на местных выборах 25 октября ОПЗЖ даже при наличии медийной дубинки не удалось занять подмять под себя местные органы власти. Парашютисту Марчевскому мало что светило на округе, где около 60% избирателей собираются голосовать за действующего мэра Доброполья Андрея Аксенова. Похоже, что Медведчук решил не позориться и спрыгнуть с темы, а в качестве повода Марчевский написал жалостливый пост в фб о болезни родителей.

Но есть еще один вариант – действия газовиков в лице группы Бойко-Левочкина, которые хотя формально являются частью ОПЗЖ, но реально Медведчука ненавидят. Газовики традиционно конкурировали с Медведчуком на пророссийском электоральном поле и залезли в ОПЗЖ исходя из прагматичных соображений. Проблемы у Медведчука открывают для Левочкина хорошие перспективы самостоятельно окучить электоральное поле ОПЗЖ и резко усилить свои позиции. Поэтому не случайно, что Юрий Бойко в день объявления санкций на плюсах сиял как новогодняя гирлянда от радости. Ведь и Левочкин, и Бойко любят, когда Медведчук страдает. Так что нельзя исключать, что газовики тупо перетащили Марчевского на свою сторону. Мы с Виталием Куликом сразу после объявления санкций говорили, что если санкции будут несколько месяцев, то другие телеканалы начнут перетаскивать команды медведчуковских каналов к себе.

В любом случае тенденции приятные глазу. Сливы последних пленок Суркова-Медведчука показывают, что Медведчука нужно додавить до конца. Делают это в ОП с помощью Левочкина, или отдельно – неважно. Важен результат.

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