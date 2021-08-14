После недавних заявлений Александра Лукашенко о Крыме белорусского временного поверенного в делах в Украине Кирилла Камышева вызвали в украинское Министерство иностранных дел, чтобы провести беседу о последствиях высказываний белорусского правителя о возможности признания российского статуса аннексированного Крыма.

"Прежде всего, белорусского дипломата предостерегли, что высказанная А.Лукашенко готовность признать российский суверенитет над временно оккупированным украинским Крымом является равнозначной соучастию в преступлении Кремля против территориальной целостности и суверенитета Украины, со всеми связанными международно-правовыми последствиями. Подобными заявлениями он нарушает международные обязательства Беларуси по соблюдению норм и принципов международного права", – говорилось в официальном комментарии украинского МИДа после этой беседы, – пишет Виталий Портников для белорусского портала vot-tak.tv.

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Но и в российской столице никакого восторга слова Лукашенко не вызвали. Прежде всего потому, что белорусский правитель напомнил о Будапештском меморандуме как о документе, который раньше мешал ему признать Крым российским, а сейчас может и не помешать. Российское руководство напоминания о нарушениях Будапештского меморандума всегда задевают, потому что возразить на это нечего, и даже сейчас в Москве ограничились некими анонимными комментариями "информированных источников", подчеркнувших, что это не Россия, а Запад нарушил Будапештский меморандум, когда поддержал украинский Майдан.

Ну и, конечно, никакой меморандум не мешает, по словам этого же источника, признать российский статус Крыма. Но все же "информированный источник" – не официальное заявление МИДа.

Москву к тому же неприятно задели и слова Лукашенко о том, что он признает Крым российским только после того, как "последний российский олигарх" начнет поставлять туда продукцию. Тут уж на белорусского союзника напустили целую свору из Госдумы и Совета Федерации. Крымский депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал слова Лукашенко "плутовством", а член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди даже отметила, что высказывание главы Беларуси несет риски для него самого, так как без российской поддержки сохранить политическую стабильность в стране ему "будет практически невозможно".

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа даже сказал, что отсутствие в Крыму ряда российских компаний – это правильно:

"Это бы приносило еще больший урон нашим гражданам. Это не означает, что они не патриоты" – подчеркнул парламентарий.

И в общем-то, эти слова показывают, что раздражает Кремль. Ведь в Крыму нет не только олигархов, но и Сбербанка и Российских железных дорог, и Почты России — проще говоря, нет российского государства. И услышать напоминание об этом от Лукашенко не очень приятно.

Конечно, в нынешней политической ситуации белорусский правитель был бы рад нанести урон Украине, которую он буквально демонизирует в своих выступлениях, обвиняет в "подготовке боевиков" и содействии "государственному перевороту". То, что на своей пресс-конференции Лукашенко хвастался приездом в Беларусь следователей из так называемой "ЛНР" для допроса Романа Протасевича уже свидетельствует о его отношении к Украине и явной обиде на ее президента Владимира Зеленского.

Однако признать российский статус Крыма – это проститься даже с остатками суверенитета. То, чего Лукашенко явно не хочет. Поэтому он и делает заявления, вызывающие раздраженную реакцию и в Киеве, и в Москве. Да, но если признаю – будете сами в Киеве виноваты, зачем закрыли воздушное пространство. Но признаю после "последнего российского олигарха".

Лукашенко по большому счету теперь ничего другого ничего не остается, как метаться. Он не может позволить себе злить Москву, но и не хочет удовлетворить все путинские "хотелки". Он боится, что эти "хотелки" все же придется удовлетворять, но пытается обвинить в этом украинцев.

Незавидная судьба человека, сидящего на штыках.

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