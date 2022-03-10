Союз развалился не из-за Афганистана и не из-за Перестройки. Точно так же и Россия не развалится от дефолта и от войны с нами. Должны сработать еще некоторые механизмы, и мы должны помочь закрутить эти механизмы.

Начнём с простого: что стало причиной развала СССР?

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1. Афганська війна і страшна дідівщина армії. Армія, як одна з головних основ будь-якої імперії почала деградувати.

Сьогодні ми бачимо в Росії багато проявів саме цього елементу.

2. Чорнобиль. Точніше тонни брехні, які вивалилися на всіх жителів СРСР про Чорнобиль.

Зараз громадяни РФ, завдяки нашій війні, починають тільки розуміти, що влада їм бреше. Вони знаходяться на початковому етапі розуміння і усвідомлення брехні.

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3. Низькі ціни на нафту і, як результата погіршення загального рівня життя в СРСР.

Переддефолтний стан Росії сьогодні, падіння рубля, різке зниження доходів - це все те, що ми зараз вже бачимо.

4. Неправильні управлінські рішення, які поглибили економічну кризу (закон про кооперативи та закон про підприємства перш за все).

Поки ми бачимо лише паростки таких рішень (бажання залити економіку рубльом може спричинити ще один виток інфляції). Але, в цілому, говорити про неправильні економічні рішення ще трохи зарано.

5. Неправильні управлінські рішення, які поглибили політичну кризу (відміна 5 ст. Конституції СРСР про керівну і спрямовуючу роль Компартії, яка призвела до певної дезорієнтації еліт і, як результат, ослаблення КДБ, як головної репресивної машини в краіні).

Поки тут ми не бачимо ніяких натяків на зміни. На жаль, ми маємо констатувати, що це чи не єдиний урок, який виніс Путін із 90-х: ослаблювати КДБ не можна ні в якому разі. Приклади інших імперій показують, що подібні органи, будучи часто суперкорупціцними, слабнуть також в разі появи серйозних тертів в елітах. Поки цього також немає.

6. Поява альтернативних політичних сил, особливо всередині еліт ( в 80-х це поява Єльцина в РФ і сильних центробіжних рухів в Прибалтиці та на Закавказзі).

Зараз в РФ цього просто немає. При чому, немає навіть регіональних еліт.

7. Зоншні орієнтири для "нових" еліт (в 80-90рр був величезний пієтет перед США).

В цілому, США і Захід є таким орієнтиром, але поки немає самих еліт, які готові до політичної гри.

Які додаткові фактори ми зараз маємо?

1. Переділ нафтового ринку світу, який розпочали США (перетворення РФ в Венесуелу та Іран). При цьому головні постраждалі - ЄС та Китай. Головні бенефіціари - США, країни Перської затоки, імовірно Венесуела та Іран.

2. Продовольство, як можлива новітня зброя (якщо до початку квітня не почнеться посівна, ціни злетять, а стабільність поставок зерна може бути порушена в 2022/23 маркетингових роках. Головні постраждалі - Китай, Індія і країни Близького Сходу. Головні бенефіціари: США, Австралія, Канада.

Висновки

1. Зараз більшість країн з топ-економіками зацікавлені в завершенні нашого конфлікту, при чому РФ, незалежно від "правил заморозки", якщо вона буде, залишиться під санкціями.

2. США прагнуть не задушити, а поки лише придушити Росію

3. Тільки від нас залежить які умови заморозки ми приймемо (всім ключовим гравцям все одно)

4. РФ точно буде йти на ще одну ескалацію і створення гуманітарних катастроф. І наша єдина задача выстоять в найбоижчі 10-14 днів. На більше в РФ сил не вистачить. Хоча рівень божевілля Путіна не можна недооцінювати.

Перспективи розвалу путінізму

1. В разі економічних помилок перші соціальні заворушення в РФ з‘являться ближче до середини осені.

2. Подальше розповсюдження цих бунтів залежатиме від помилок влади на місцях

3. Тільки в разі відносно широких соціальних бунтів силовики і перш за все ФСБ почне саботувати рішення центру.

4. Імовірність бунту зверху і появи харизматичного лідера всередині еліти поки вкрай низька.