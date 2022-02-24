'Час демонстрировал идиота': Пионтковский назвал речь Путина об Украине 'припадком паранойи'

Перед "признанием" "Л/ДНР" президент России Владимир Путин созвал Совет безопасности РФ, чтобы сделать всех своих сторонников причастными к войне против Украины. А его выступление с искаженными историческими фактами больше напомнило "припадок паранойи".

Таким мнением поделился в эфире "24 канала" российский публицист и политолог Андрей Пионтковский. По его словам Путин дико ненавидит Украину и видит в мечтах ее уничтожение. При этом глава Кремля хотел бы "замазать кровью остальных" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Пионтковский пояснил, что во время заседания Совбеза президент РФ преследовал не одну цель. Кроме "признания" псевдореспублик он также старался создать круговую поруку, где каждый был бы замешан в преступлении.

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По мнению публициста, именно этим объясняется круг собравшихся на заседание. "Посылает людей на преступление и замазать кровью надо всех", – сказал эксперт.

Пионтковский отметил, что не все среди элиты России разделяют желание Путина влезть в чужую страну. Многие стоят на позиции противников полномасштабной войны и стараются объяснить главе РФ ее ужасные последствия.

Публицист уверен, что собрание Совбеза стало предвестником того, что далее грядут "какие-то важные акции, которые повышают ставки".

Пионтковский также поделился мнением о лживой речи Путина об истории Украины: "Русский Гитлер" накладывает свой отпечаток. Он не стеснялся демонстрировать себя идиотом в течение этого часа, повторяя текст из своей статьи. Они были об одной и той же идее – "нет такого государства и такого народа".

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 февраля Путин подписал указ о "признании" террористических организаций на временно оккупированном Донбассе. Украина и международное сообщество осудили действия Кремля.

Ведущие мировые СМИ призвали политиков и общество наказать Путина за то, что поставил мир на грани новой войны.