Бродский призвал Зеленского ветировать снижение НДС для аграрных баронов

Президента Украины Владимира Зеленского призвали наложить вето на снижение налога на добавленную стоимость для аграрных бизнесменов в нашей стране, чтобы была возможность закупить вакцину от COVID-19.

Об этом написал глава редакционного совета OBOZREVATEL, президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский. Он отметил, что аграрному латифундисту Андрею Веревскому "слили льготу по НДС", объем которой мог бы покрыть затраты на приобретение вакцин для всей страны – денег хватило бы на закупку 31 млн вакцин.

"Пользуясь случаем, прошу президента Зеленского наложить вето на снижение НДС для аграрных баронов. Это не только украденные жизни из-за отсутствия вакцин, это продолжение худших коррупционных практик, но в новом исполнении", – подчеркнул Бродский.

Он добавил, что считает своим долгом выявлять "государственных деятелей, импотентных в делах государственных", но таких способных в обеспечении личных интересов и личной безопасности.

"Именно с таких принципов начинается построение современной Европы, как и с соблюдения приоритетности вакцинирования граждан: мажоры и политики в последнюю очередь", – резюмировал Бродский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Михаил Бродский рассказал, что некоторые украинские нардепы и топ-чиновники тайно вакцинировались от COVID-19 в Украине, заплатив за два укола по 2,5 тысячи евро.

Также Бродский объяснил, почему в Украине резко упали показатели по заболевшим и умершим от коронавируса.