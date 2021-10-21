Британия ведет переговоры с Украиной о продаже оружия на фоне 'газового кризиса' – СМИ

Лондон ведет переговоры с Киевом о возможной продаже и поставке Украине оружия, а именно ракет. Их намерены предоставить для оснащения патрульных катеров и самолетов.

Об этом сообщает издание The Times со ссылкой на украинского дипломата. По его словам, эта сделка будет первым случаем, когда Британия продает оружие нашему государству.

Отмечается, что британское Министерство обороны обсуждает продажу морских ракет класса "земля-земля" и "воздух-поверхность" Brimstone.

Они принадлежат MBDA UK (британская дочерняя компания общеевропейской ракетной системы MBDA. – Ред.), базирующейся во Франции. Хотя производство и вся разработка осуществляются в Британии.

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Эти ракеты способны поражать несколько целей одновременно и будут размещены на судах, находящихся на вооружении Военно-морских сил Украины.

По данным влиятельной британской газеты, переговоры между Лондоном и Киевом проходят впервые "на фоне опасений" относительно деятельности страны-агрессора России. Предполагается, что она может "использовать газовый кризис для захвата большей части территории" украинского государства.

В настоящее время Украина служит транзитом для российского газопровода. Но если "Северный поток-2" в Балтийском море начнет работать, Москва больше не будет зависеть от Киева в вопросе поставок газа в Европу. А это, как опасаются, подвергнет Украину риску дальнейших враждебных действий со стороны России.

Напомним: на прошлой неделе посол Украины в Британии Вадим Пристайко рассказал о соглашении, которое было подписано в 2020 году между двумя странами. Согласно нему, Киев в скором времени должен получить от Соединенного Королевства ракетное оружие и военные корабли.

По словам дипломата, это позволит усилить возможности страны в море. Точных дат получения такой военной помощи он не назвал, но уточнил, что это лишь первые результаты, которых сторонам удалось достичь, благодаря этой сделке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в этом году в апреле Киев и Лондон договорились об усилении сотрудничества в военной сфере. В частности, речь шла о расширении учебно-тренировочной операции ORBITAL – до миссии по обмену опытом. Отмечалось, что соответствующее соглашение создало дополнительные возможности для развития военно-морских Украины.