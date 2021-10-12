Боррель выступил с важным заявлением об Украине и ЕС

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Украина уже очень близка к Европейскому союзу. Начиная с географической и культурной близости и заканчивая тесными связями, в частности Соглашением об ассоциации.

По его словам, ЕС и Украина продвигаются вперед, навстречу процесса реформирования и сближения, пишет "Радио Свобода". Боррель добавил, что ЕС продолжает отслеживать вопросы противодействия коррупции в рамках механизма приостановления безвиза.

Это включает в себя ежегодный отчет, который оценивает действия Украины для обеспечения непрерывного выполнения критериев либерализации визового режима, формулирование рекомендаций и проверку их исполнения.

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По словам Борреля, такие рамки привели к большему привлечения украинских властей в процесс борьбы с коррупцией. В результате него были проведены веские реформы. Он назвал самым важным то, что 50 млн украинцев смогли воспользоваться преимуществами безвиза.

"Рад отметить, что в настоящее время европейские границы открыты украинцам так же, как и в докоронавирусные времена. Украинские COVID-сертификаты стали одними из первых сертификатов в странах-партнерах, которые признал Евросоюз", – добавил Боррель.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Жозеп Боррель заявил, что после захвата власти движением "Талибан" Афганистан столкнулся с крахом экономической и социальной систем. В дальнейшем это может перерасти в гуманитарную катастрофу.