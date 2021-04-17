Сейчас коллеги пишут свои варианты того, что и как произошло в Париже и как там выступил Зеленский. Понятно, что мы не располагаем прямой информацией о том, что там было и чего не было и можем рассуждать, лишь опираясь на какие-то косвенные данные и простые логические построения, но тем не менее, кое-что из всего этого выловить можно.

Ну первое, что отметили все – принимающая сторона явно оказалась недовольной итогом этих переговоров и в общем это – очень положительный момент. Дело в том, что у мсье Макрона выборы в следующем году и ему нужно думать как о том, как слепить себе имидж мудрого политика хоть на чем-то. Не секрет, что все его внутренние инициативы и движения, начиная от пенсионной реформы и заканчивая борьбой с короной, оказались провальными.

Причем провал этот оказался на фоне того, что там примерно повторился вариант "зеленого прилива", как это было у нас. То есть Макрон получил не только президентское кресло, но и прочные позиции в парламенте. Это – очень положительно с одной стороны, поскольку твои инициативы и решения не будут встречаться в штыки и валиться на пути их реализации и ты получаешь карт-бланш на свои действия. Но с другой стороны, в случае неудачи тебе просто не на кого спихнуть вину. Если объективно все будет выглядеть нехорошо, то в этом будешь виноват только ты.

В случае, если лидер страны заваливает внутреннюю политику и он уже методом "научного тыка" пришел к выводу о том, что ничего умного он сделать просто не сможет, остается лишь одно испытанное лекарство, которое может помочь на ближайших выборах. Ему позарез нужно получить какие-то яркие победы на внешнеполитическом фронте. Недалекий пациент это решает с помощью конфликта или даже войны, а тот, кто немного умнее, непременно попытается напялить на себя тогу миротворца.

Вспомним, что делал Трамп на финише своей каденции, когда его достижения в вопросах внутренней политики можно было охарактеризовать академическим термином "ой, я вас умоляю". Он стал влезать в роль миротворца и на флаги поднял свое посредничество в заключении мирных соглашений Израиля и некоторых арабских стран. Безусловно, в сухом остатке эти соглашения – имеют положительный характер. Тем более, что конфликт там был искусственный и заключая мирное соглашение, ни Израиль, ни его визави, наподобие Эмиратов, не были вынуждены идти на какие-то уступки, но дело не в этом.

Самому Трампу это надо было не ради того, чтобы там что-то нормализовать, а для очков перед выборами. Кстати, он пытался разыграть эту карту, но на фоне провала в экономике, борьбе с пандемией и кучей подозрительных и скандальных дел, висящих у него на холке, лекарство не сработало. Собственно говоря, в ситуации Трампа просто не оказалось той прослойки электората, на которую это могло бы эффективно подействовать. Но если больше ничего нет, что можно было бы записать себе в актив как выдающееся достижение, то надо использовать хоть этот жидкий шанс. То есть, рассматривать это отдельно от надвигающихся выборов было бы просто наивно.

У Макрона сейчас ровно та же самая ситуация. Время до выборов стремительно сокращается и очень скоро ему придется чем-то убеждать избирателей в том, что ему можно еще раз доверить страну после того, как он ею лихо правил все эти годы. Поэтому ему очень хочется сыграть в миротворца, ибо в писании сказано "блаженны будут миротворцы". Но миротворец из него как из якутского материала – пуля, а вот то, что он слегка блаженный, уже понятно. В общем, одного козыря под названием "красавица жена" на выборах уже может не хватить.

По крайней мере, тех, кто был в "желтых жилетах" и тех, кто ощутил на себе мудрость борьбы Макрона с короной при том, что Франция располагает самым мощным в мире институтом вирусологии имени Пастера, это может не впечатлить. В самом деле, 4 место в мире по зараженным (5,2 млн) и 8 место по летальным случаям (100+ тыс) как-то трудно записать себе в актив. А как только он уйдет из Елисейского дворца, ему это могут предъявить в качестве обвинения.

Но и это еще не все. Как говорил мсье Голохвастов: "На это же ж и денёг надо!", а это значит, что нужно думать о том, где или у кого брать деньги на выборы и более того, надо что-то делать с тем, чтобы этих денег как можно меньше пошло главной конкурентке Мари Ла Пен. А как известно, на прошлых выборах ее почти открыто финансировал Путин и пока не видно причин того, что в этот раз он не поступит подобным же образом. И на этом фоне есть большая доля вероятности, что экс-президент Франции, уже получивший срок – Коля Саркози, лично или через своих людей рассказал Эмануэлю, у кого их можно взять.

Возможно, он поделился собственным опытом и посоветовал ему навести контакты с Путиным, используя два принципа международной дипломатии "расслабиться и получить удовольствие" и “20 долларов – всегда 20 долларов”. С учетом того, как переобулся Макрон со дня своего избрания и по сегодня, складывается впечатление, что он уже пользуется опытом Саркози. Ведь сначала он заявил о том, что устроит Путину "сладкую жизнь" и за почти открытую игру против него в пользу Ле Пен и за грязные шутки относительно его "молодухи жены" и его собственного имени, но потом одел сменную обувь и теперь на каждом перекрестке вещает о том, что надо учитывать интересы любимого друга и великого лидера – Путина.

Исходя из этого, мы бы не стали так однозначно напирать на аргумент, который подхватили почти все комментаторы о том, что эта встреча больше нужна Зеленскому, чем Макрону. Нет, Зеленскому откровенно нравится Париж и он решил там остаться на выходные, но с другой стороны – кому не нравится Париж? Мне он тоже нравится и как только снимут карантин – снова туда поеду, но вот в политическом плане большой вопрос, кому эта встреча была нужнее. Макрон уже не скрывает, что работает на Путина и логично предположить, что на этой встрече он играл в команде "аквафреш".

Меркель уже можно не учитывать, поскольку она находится в режиме "100 дней до приказа" или как говорили дембеля "Дембель – в маЮ, всё – … всё равно". В общем, ей лезть в скользкие дела перед дембелем нет никакого смысла. Она особо и не лезла и присутствовала в формате телеконференции, хотя без проблем могла подскочить в Париж на пару часов. Тем самым она показала, что у нее нет особого интереса в этом мероприятии, а просто потрясти бородой в поддержку Макрона, она может и из Берлина.

Ну и о том, какие позиции держали правительства этих стран, следует рассуждать в плане того, что за 7 лет мы оттуда не получили ни единого патрона, не говоря уже о чем-то более серьезном. Хотя риторика в плане поддержки стремления Украины восстановить свою территориальную целостность звучит оттуда постоянно. Но говорить можно что угодно, а вот по делам видно истинное положение вещей.

Причем, пресса пишет о том, что Франция и Германия постоянно пытаются оказать давление на Украину и почему-то не пишет о таком давлении на РФ, хотя оккупирована наша территория и нынешняя эскалация напряженности грозит военными действиями не на территории РФ, а на территории Украины – и тем не менее, давление они оказывают на Украину. В общем, глядя на мсье Макрона, уже давно возникает лишь один вопрос о том, какой нынче в Париже курс конвертации рубля в евро?

В общем, Макрон должен был отыграть за команду двуглавой курицы и можно не сомневаться в том, что так оно и было. Причем, Макрону это надо здесь и сейчас, поскольку выборы все ближе, а проиграть их значит не просто уехать из Елисейского дворца, но возможно, это может оказаться и переездом в дворец Консьержери, ибо уже сейчас – есть за что.

Если вопрос ставить в таком ракурсе, то в таком случае явный "порожняк" переговоров получает несколько другой свет. Скажем прямо, если за 7 лет от Германии и Франции не удалось добиться более жесткой позиции в отношении Кремля даже Пороху, то откуда могла взяться мысль о том, что вот Зеленский туда поедет, они там посовещаются и из Парижа в Москву полетит четкий сигнал того, что там не просто надоели путинские экзерсисы с военным железом, а что там начинают предпринимать практические меры для того, чтобы положить этому конец.

Такими действиями могло стать объявление начала поставок Украине оружия и сворачивание экономических отношений с Москвой. Плюс к тому, по примеру США, можно было бы начать проверку госслужащих и компаний, которые имеют какой-то нездоровый интерес к московским пряникам. Но согласимся, даже такая постановка вопроса выглядит даже не фантастикой, а чем-то, что лежит уже вне ее рамок где-то в области абсурда. Особенно это касается Франции, где президенты меняются, а интерес к обмену рублей сначала на франки, а потом и на евро сохраняется на постоянном уровне.

Таким образом, это скорее был вызов янелоха "на ковер", но что-то пошло не по плану. Об этом говорит и длительный разговор тет-а-тет и скомканный финал официальной части мероприятия и что самое главное – отсутствие каких-то конкретных заявлений именно по центральной теме переговоров с указанием: что, где, когда, сколько, кто и так далее. И между прочим, об этом свидетельствуют и комментарии французской прессы. Ле Монд, Фигаро и ряд других изданий делают упор на фон переговоров и практически ничего не пишут об их результате.

Ну а дальше – наше предположения того, что же пошло не по плану Макрона-Путина. Наверное, речь может идти о двух основных факторах, которые несколько изменили ситуацию. Дело в том, что Москва открыто пренебрегает украинским языком и утверждает, что его нет вовсе. Ну это не удивительно, у них там и Земля плоская, и ракеты летают по небесной тверди, а "святые мощи" могут не только вылечить от КОВИД, но от них при определенном старании можно и забеременеть.

Ну а во Франции – французский язык – превыше всего и они не слишком погружаются в другую словесность, особенно – в украинскую. Но вот Зеленский в этом вынужден разбираться, хорошо знает, что означает старинное украинское "прошу пана до гіляки" и два года нахождения в первом кресле ему дали представление о физическом наполнении этой пословицы. Дальше эту тему не развиваем и оставим как есть, но есть еще один важный момент.

Накануне этого визита произошла длинная серия переговоров руководителей всех профильных структур украинской власти со своими американскими коллегами, начиная с Зеленского и Байдена. И практически все, кто вел переговоры с нашей стороны, твердо сказали о том, что Украина готова к вторжению и к адекватному отпору.

Такие заявления могли быть лишь в том случае, если позиция США относительно противостояния Украины и РФ претерпела кардинальные изменения и возможно, Зеленский получил какие-то личные гарантии и для него встал выбор лично для себя: либо вариант "лукашенко-янукович", либо шанс выскочить в другой мир "в чистую", но при этом – принимаются правила взрослой игры и понимание своего места и своей роли в ней. В таком случае, разговор с Макроном и должен быть в таком ключе, который тому не понравится.

В общем, это – версии, предположения, но они исходят из того, что этот эпизод был позарез нужен президенту Франции, который пытался переиграть влияние США в угоду Путину. Ну а как оно было на самом деле – скоро увидим. Очень скоро. В любом случае, мы победим!

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