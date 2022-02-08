Блинкен допустил возможность предоставления особого статуса Донбассу при одном условии

Украина, вероятно, может пойти вперед в вопросе предоставления особого статуса Донбассу. Однако только в том случае, если свою часть обязательств выполнит Россия.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен 7 февраля на совместном брифинге с верховным представителем ЕС по внешней политике Жозепом Борелем. Он подчеркнул, что США и Украина уверены, что "Минск" – это путь вперед, чтобы разрешить конфликт на Донбассе, а также восстановить границу и суверенитет нашей страны (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Дипломат подчеркнул, что, оглядываясь назад, уверенно можно сказать, что Украина искала возможности для продвижения вперед по большинству пунктов "Минска", в то время как Россия свои обязательства не выполняла.

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"Минск не утих. Есть некоторые проблемы последовательности, когда речь идет о шагах, которые должны предпринять стороны – Украина подходила и подходит к этому добросовестно. Мы до сих пор не видели, чтобы Россия делала то же самое", – отметил Блинкен.

"Итак, если Россия серьезна по поводу имплементации "Минска", я думаю, она найдет сильного партнера в лице Украины, и наши друзья в Германии помогут в этих усилиях", – выразил уверенность госсекретарь США.

Однако, как ранее заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, об особом статусе оккупированных территорий, как это представляет Россия, речь не идет. По его словам, политическая часть в минских соглашениях стоит только на втором месте.

"Ни один регион Украины не будет иметь права вето на какие-либо общегосударственные решения, это написано на камне. Поэтому никакого особого статуса, как представляет Россия, никакого вето не будет", – сказал Кулеба.

Как сообщал OBOZREVATEL, на переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном Путин заявил, что альтернативы Минским соглашениям нет, и Украина должна их выполнять. Хотя он сам от многих пунктов давно отказался.