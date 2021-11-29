Может ли Россия в ближайшее время напасть на Украину? Может, как это было в 2014 г. Украина должна быть готовой к такому нежелаемому сценарию развития событий, чтобы нанести врагу наибольшие потери, что заставит его остановиться и вернуться на свою территорию.

Россия сейчас имеет большое военное преимущество над Украиной, но захват даже небольшой части нашей территории будет непростой задачей. Украинская армия уже не та, что в 2014 г. да и международная поддержка Киева в случае нападения России на Украину куда мощнее.

Официальные предостережения Москве со сторны Вашингтона, Брюсселя, Парижа, Лондона, очевидно значительно остудили воинственный запал российской армии. Кремль стал оправдываться, мол хотя войска возле украинских рубежей, но РФ не имеет намерений атаковать Украину. Песков даже заявил, что "Россия миролюбивая страна и ни на кого нападать не собирается". Ну это как по Фрейду - сразу настораживает. Зачем тогда Кремлю вдоль украинских границ собирать такую большую численность военных подразделений? Москва при этом даже начала обвинять Киев, что тот собирается напасть на Донбасс. Хотя зачем для этого концентрация войск в Беларуси рядом с украинской границей, недалеко от Сум и Чернигова, в Крыму. Оттуда до Донбасса очень далеко.

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Для ясности ситуации, Глава Украинского государства перед многочисленными национальными СМИ официально заявил, что Украина не планирует военных действий на Донбассе, это же подтвердил и министр иностранных дел. Президент Украины предложил, чтобы аналогичное заявление сделал и В.Путин. Однако тот как воды в рот набрал. Заявления сделали прес-секретарь и руководитель внешней разведки, даже не министр иностранных дел РФ. Напомню, что внешняя разведка РФ вообще почти не работает на Украину. Здесь создала свою агентуру ФСБ и ГРУ (военная разведка). Российские военные разведчики специализируются на террористических актах, такие как подрыв больших складов боеприпасов, заказные убийства, а ФСБ работает с еще завербованными до 1991 г. КГБ СССР жителями Украины и нашими гражданами, которых удалось склонить к сотрудничеству с российской спецслужбой в результате компрометации или дененжного вознаграждения уже во времена независимости.

Надо понимать, что врядли РФ начнет линейное наступление вдоль границ. Это будет началом широкомасштабной европейской войны. И хотя НАТО и наши союзники не будут посылать на российско-украинский фронт свои войска, однако будут использовать против России адские санкции, предоставят Украине срочную военно-техническую и финансовую помощь. Значит это не очень удачный сценарий для Кремля. Очевидно, что Москва будет хитрить, как и в 2014 г., когда заводила свои войска через территории, подконтрольные ОРДЛО на Донбассе под видом, что это боевики, а не российские спецназовцы. Москву беспокоят поставки воды в Крым. Поэтому она попробует пробить корридор к полуострову вдоль Приазовских степей.

Войска в Беларуси и на украинской границе будут приведены в полную боевую готовность, чтобы не давать возможность Украине снимать подразделения с этих направлений для оказания поддержки на юге. Напомню, что так называемые "ДНР" и "ЛНР" постоянно заявляют о своих претензиях на всю территорию Донецкой и Луганской областей, а значит, захват Мариуполя у них в планах, читай Москвы. Не даром Кремль заявляет, что Киев хочет напасть на Донбасс (при том, что это территория Украины), очевидно готовя там провокацию, с тем, чтобы потом якобы наступать в ответ.

Поэтому именно на южном направлении украинской стороне надо концентрировать самое большое внимание. Потому, что если Москва таки пойдет на агрессию, то она будет гибридного характера и с территории ОРДЛО. Для того, чтобы не допустить развития такого сценария ВСУ должны усилить свою координацию и обмен информацией с НАТО и с такими влиятельнами странами-членами как США, Великобритания, Франция, Канада, Польша.

С целью решения многих вопросов безопасности с нашими международными партнерами по поручению Президента Украины, украинская делегация во главе с секретарем РНБОУ взяла участие в Галифакском международном форуме. Международные партнеры подчеркнули нерушимость и неизменность постоянной поддержки Украины на ее пути к восстановлению территориальной целостности и суверенитета в условиях российской гибридной агрессии.

Участие украинской миссии в Галифакском форуме стало ярким примером практической дипломатии, когда сразу после окончания форума международные партнеры Украины сделали ряд заявлений. Министр обороны Канады Анита Ананд заявила, что канадская сторона рассмотрит усиление военной миссии в Украине на фоне военной угрозы со стороны РФ и предложила несколько возможных вариантов военной поддержки. Американские сенаторы Роб Портман и Джин Шахин предложили внести в проект оборонного бюджета выделение Украине дополнительной военной поддержки для увеличения общего объема средств до 350 млн. дол. Международный форум по вопросам безопасности в Галифаксе стал эффективной площадкой для повышения уровня международной поддержки Украине в противостоянии российской агрессии. А нам остается держать порох сухим и быть на чеку, чтобы у врага не было искушения проверить Украину на стойкость.